"Нема коли сидіти вдома": у Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з особами призовного віку

Олексій Бежевець також зауважив, що "крім браку боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас бракує особового складу, це трагедія".
У військовозобов'язаних під час мобілізації в Україні не залишилося часу сидіти вдома, адже цілком можливо, що росіяни незабаром підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить.
Про це заявив радник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в коментарі The Washington Post.
Як сказав Бежевець, цивільні особи бойового віку повинні змиритися з тим, що "нема коли сидіти вдома".
"Цілком можливо, що росіяни незабаром підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить", - сказав він.
Нагадаємо, український прем'єр повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією.
А напередодні заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін закликав українців мобілізуватися, спільно працювати на перемогу і розраховувати виключно на себе, а не на Захід.
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