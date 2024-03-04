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"Нема коли сидіти вдома": у Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з особами призовного віку

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"Нема коли сидіти вдома": у Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з особами призовного віку

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Олексій Бежевець також зауважив, що "крім браку боєприпасів, зброї, снарядів і так далі, у нас бракує особового складу, це трагедія".

У військовозобов'язаних під час мобілізації в Україні не залишилося часу сидіти вдома, адже цілком можливо, що росіяни незабаром підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить.

Про це заявив радник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в коментарі The Washington Post.

Як сказав Бежевець, цивільні особи бойового віку повинні змиритися з тим, що "нема коли сидіти вдома".

"Цілком можливо, що росіяни незабаром підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить", - сказав він.

Нагадаємо, український прем'єр повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від військової служби за мобілізацією

А напередодні заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін  закликав українців мобілізуватися, спільно працювати на перемогу і розраховувати виключно на себе, а не на Захід.

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