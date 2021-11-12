"Нема" коронавірусу за 500 гривень: у Харківській області голова турагентства упіймалася на продажі фейкових ПЛР-тестів

"Нема" коронавірусу за 500 гривень: у Харківській області голова турагентства упіймалася на продажі фейкових ПЛР-тестів

Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

На Харківщині керівниця місцевого туристичного агентства продавала клієнтам фейкові негативні ПЛР-тести на коронавірус. Один сертифікат охочим коштував 500 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Нелегальний бізнес налагодила голова турагентства, яке своїм клієнтам через медичну лабораторію видавала ПЛР-тести на коронавірусну інфекцію із негативним результатом. Довідки вона підробляла з початку 2021 року. Затримали заповзятливу громадянку після того, як черговому клієнту на пошту надійшла підроблена довідка.

“11 листопада слідчими Харківського РУП № 1 під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Харкова керівниці туристичної агенції повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує до трьох років позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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