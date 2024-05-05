"Нема нічого хорошого": Андрющенко про будівництво росіянами залізниці через окуповані території

Росіяни планують запустити рух цією гілкою з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму до кінця 2024 року.

Росіяни від 2023 року будують нову гілку залізниці, яка з'єднає російський Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані українські території.

Яку загрозу для України несе ця залізниця, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає "24 канал".

Росіяни планують запустити рух цією гілкою з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму до кінця 2024 року.

"Все це тестовий варіант, ми це відстежуємо. Перший великий тестовий потяг цього тижня вийшов з порту і доїхав до Волновахи. Попереду їхав одна порожня платформа, щоб якби якась ділянка була замінована, потяг залишився цілим. У цьому немає нічого хорошого", – розповів Андрющенко.

За його словами, до Волновахи потяг їхав пустим.

"На мості біля Гранітного ще рейки не поклали, вони валяються поруч. Техніка туди ще навіть не заїхала. За їхніми планами та нашими очікуваннями, залізницю добудують в кінці травня. Тому зараз вони ганяють туди-сюди фактично порожняком. Але вони завозять трохи руди та каоліну з Волновахи, повертаючись назад", – сказав радник мера.

Також Андрющенко розповів, що задля безпеки, росіяни розселили своїх інженерів по приватних будинках у Гранітному. Вони бояться надмірного скупчення, аби до інженерів не прилетіла "бавовна".

Раніше Андрющенко попередив, що у разі добудови цієї залізниці знизиться залежність росіян від залізничного сполучення Кримським мостом.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський натомість вважає, що це залізничне сполучення глобально не вплине на перебіг війни.