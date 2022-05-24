"Нема такого, щоб "ЛНР-ДНР" були за Росію, всі - вороги": окупант скаржиться на величезні втрати і невиплату обіцяних грошей

"Нема такого, щоб "ЛНР-ДНР" були за Росію, всі - вороги": окупант скаржиться на величезні втрати і невиплату обіцяних грошей

Російські окупанти не отримають обіцяні зарплати за участь у "спецоперації".

Вони отримують виплати в доларах і далеко не ті суми, за які погоджувалися йти на війну. Через це частина з них відмовляється йти у бій й влаштовує заколоти.

Про це свідчать телефонні перехоплення, які оприлюднили в ГУР Міноборони України.

Так, російський окупант, який перебуває у гарячій точці розповідає дружині про жахи війни та обмани збоку командування.

"10 числа знову зарплата прийде, ну і знову нас на**буть. Як завжди. Планували 10 тисяч на добу. А вони на**бали. Тут вже реально бунт почався. І 80% навіть в бій не ідуть. І ми в бій не ідемо. Я на будівництві більше заробляю", - говорить окупант.

Після грошових проблем він починає загалом описувати свій побут. Говорить, що через постійні обстріли живе і спить в окопі. Також розповідає, що російські підрозділи зазнають величезних втрат і побачене його просто шокує.

"Кожного дня тут якась х**та. Бомби летять, літаки летять. Просто треш якийсь. Друзів втратив багатьох. 15-ту бригаду самарську взагалі роз**бали в гівно. З 2000 тисяч залишилося 400.. 30-ку роз**бали так, що там просто в живих нікого не залишилося. 21-шу бригаду просто в гівно - самі трупи просто. Просто самі трупи. Я таке побачив – це страшно. Молоді хлопці. Я здоровий мужик – божеволію від цього. Я плачу, ридаю щоразу. В пакети збирав руки-ноги", - говорить окупант.

Він додає, що тут взагалі нікому не можна довіряти, і тих, хто підтримує Росію тут немає.

"Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за Росію. Ніх** подібного. Всі вороги", - говорить окупант.

Він додає, що ніколи не думав, що потрапить у таку ситуації і вже не хоче воювати, а мріє повернутися до родини та дітей.

"Контракт закінчиться, повернусь і просто звільнюсь", - підсумував окупант.

Нагадаємо, що російські окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні .

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