Немає аналогів у світі: чим унікальна українська ракета-дрон "Паляниця" - розповів офіцер ЗСУ

Українська ракета-дрон "Паляниця" - це крилата ракета. Аналогів такій зброї немає у світі.

Про це написав офіцер ЗСУ та експерт в галузі БпЛА Юрій Касьянов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, прототип "Паляниці" першими винайшли німці, створивши так званий "літак-снаряд" Фау-1, яка мала реактивний двигун, автопілот, стартувала з катапульти, летіла на дальність 280 км (пізніше її було збільшено до 500 км) і несла бойову частину вагою від 500 кг до 1 тонни.

"Німецька «паляниця» Фау-1 (Fi-103, «Фізелер-103») мала реактивний двигун, автопілот, стартувала з катапульти, летіла на дальність 280 км (пізніше її було збільшено до 500 км) і несла бойову частину вагою від 500 кг до 1 тонни", - написав він.

Які переваги крилатої ракети над "Шахедами"

Експерт назвав такі переваги крилатої ракети, як:

висока швидкість: ракета швидше може досягти цілі, і противник може не встигнути вжити якихось заходів протидії, або виведення з-під удару,

потенційно вона може нести більш потужну бойову частину,

її складніше збити (ловці за "Шахедами"з кулеметами тут малоефективні).

Водночас ця ракета легко збивається зенітними ракетами з тепловою головкою наведення, "бо мають більш виражений тепловий слід". До недоліків можна віднести також складність конструкції та вищу вартість. За його підрахунками, одна така ракета вартує до 160 тис. доларів.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров озвучив вартість української ракети-дрона "Паляниця".

Оперативний черговий: Бойова "Паляниця". Наступ на Покровськ. Залізна армія

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