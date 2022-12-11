"Немає ані тепла, ані світла": у тимчасово окупованому Маріуполі люди продовжують виживати

Мешканці окупованого міста пишуть, що у будинках досі немає не лише опалення, але й газу та електрики.
Про це інформує Маріупольська міська рада у соціальних мережах.
Люди замерзають, а електрообігрівачами, які роздають окупанти, не можуть скористатися.
Жителі по проспекту Металургів, 137 скаржаться, що ніхто не реагує на їх запити. Лише вікна заклеїли плівкою. І це тоді, коли на вулиці мінусова температура. Мешканці замерзають у власних квартирах.
Така ж ситуація і по вулиці Азовстальській, 89-103. «Не живемо, а виживаємо», - констатують жителі.
«Так окупанти продовжують геноцид мирного населення Маріуполя. У місті повний колапс та справжній Холодомор», - йдеться у повідомленні.
Яка ситуація в Маріуполі
Нагадаємо, що російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші паспорти видали у с. Мангуш в Маріупольському районі.
Також маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.
До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати видавання гуманітарної допомоги.
Читайте також:
- Російські війська готуються до нової битви за Маріуполь – голова ОВА
- Коли ЗСУ звільнять Маріуполь, Мелітополь і Крим: аналіз від американського генерала
- Коли можуть деокупувати Маріуполь та Мелітополь: генерал зі США назвав місяць