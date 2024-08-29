"Немає бусиків" ТЦК: стало відомо, в якій області одні з найкращих показників із мобілізації

За словами очільника області, в регіоні був лише один неприємний випадок із працівниками ТЦК.

У Житомирській області - одні з найкращих показників із мобілізації. Місцева влада стверджує, що в області немає "бусів ТЦК".

Про це розповів очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ця робота вибудована правильно - від людини до людини - то вона не має такий примусовий характер, який зображує наш ворог в їх ІПСО, що начебто так скрізь. На Житомирщині за два з половиною роки чи не найвищі показники в країні без скандалів, без перекриття трас", - вважає він.

Посадовець стверджує, що відсоток добровольців з Житомирщини був чи не найвищим в Україні.

"Що стосується мобілізації, то область має великі військові традиції. Відсоток добровольців з Житомирщини був чи не найвищим в Україні. Але й щодо мобілізації ми виконуємо показники, що ставляться Збройними силами України та Генеральним штабом перед нашим ТЦК СП, з високим відсотком, одним із найвищих в країні", - зазначив Бунечко.

За його словами, в регіоні був лише один неприємний випадок із працівниками ТЦК. Це було у Звягільському ТЦК СП.

"Його розглядала тимчасова слідча комісія Верховної Ради у червні – ІФ-У). Слідча комісія в ньому розібралася, але цей інцидент був єдиний, бо ми за цим дуже слідкуємо", - сказав він.

Нагадаємо, у Луцьку невідомий стріляв по посту охорони ТЦК, внаслідок чого поранено солдата.

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