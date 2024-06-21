Немає часу стояти осторонь - американська співачка закликає до дії

Американська співачка Келсі Кімберлін розпочала масштабну ініціативу зі збору коштів на дрони для українських військових. Звертаючись до своїх співвітчизників, своєї мільйонної аудиторії на YouTube та взаємодіючи з різними НГО і політиками, вона докладає всіх зусиль, щоб якомога більше американців та людей різних національностей підтримували Україну.

«Внесок американських дронів виходить за межі військової підтримки. БПЛА використовуються у логістичних цілях, доставляючи предмети першої необхідності, такі як продукти харчування, ліки та боєприпаси, у важкодоступні райони, що постраждали від конфлікту. Більше того, дрони допомагають збирати інформацію, яка підтримує демократичну стійкість, документуючи порушення та надаючи дані в режимі реального часу. Це допомагає підтримувати прозорість і підзвітність, що має вирішальне значення для підтримання демократичних процесів в умовах тиску. Зображення та інформація, отримані за допомогою дронів, служать беззаперечним доказом подій на місцях, протидіючи дезінформації та підтримуючи істину», — впевнена Келсі.

Співачка намагається якомога частіше підіймати українське питання як у своїй творчості, так і під час особистих зустрічей. Відвідавши минулого року Україну та переживши втрату двоюрідного брата на війні, вона більш ніж переконана, що сила добра виявиться сильнішою. Але для цього потрібна підтримка як на державному рівні, так і від звичайних громадян.

Цього місяця Келсі відвідала медичний центр у Меріленді, де проходять лікування українські військові. Від імені свого Фонду https://kelsiekimberlinfoundation.org/ вона підтримала українських солдатів.

«У кожному відео, інтерв'ю, спілкуванні з різними фондами та організаціями я повторюю: приєднуйтесь до зусиль для допомоги Україні. Україна сьогодні охороняє демократичні цінності всього світу», — підсумовує співачка.

Нагадаємо, минулого року Келсі Кімберлін випустила серію відео, знятих в Україні та про Україну.

Вона показала біль Бучі та Ірпеня, побувала у місцях пам'яті українців і передала емоції, близькі тим, хто протистоїть цій війні. Понад 10 млн глядачів дізналися історію сучасного українського протистояння завдяки Келсі.