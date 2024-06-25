"Немає доказів": адвокат Тищенка заявив про "відсутність правопорушення" у діях нардепа

За логікою правозахисника, обурення народу спричинене аж ніяк не ганебною поведінкою нардепа, а діями поліції.

Адвокат Миколи Тищенка заявив, що телеграм-канали – це не ЗМІ, тому нібито відео там не є доказами нападу на військового у Дніпрі. Він звинуватив правоохоронців у "підготовчій роботі", яка буцімто і спровокувала "резонанс" довкола інциденту.

Про це адвокат сказав у межах судового засідання.

"Незрозуміло, хто адмініструє ці телеграм-канали, щоб розуміти, чи це повний відеозапис, чи не повний"

Також він зазначив, що у них є повне відео інциденту з Дніпра на 11 хв, а в телеграм-каналах "поширювалося відео на 2-3 хв". Втім це – суцільна брехня.

"Дана картинка створена виключно для медіа, щоб підхопити суспільну думку й створити резонанс довкола вказаної події"

За словами адвоката, правоохоронцями була проведена так звана "підготовча робота", щоб відкорегувати покази сторін. Мовляв, це здійснювалося для того, щоб створити "ажіотаж" навколо інциденту з нападом на військового у Дніпрі. На його думку, в діях нардепа Миколи Тищенка відсутній склад будь-якого кримінального правопорушення, бо "відсутні будь-які докази".

Нагадаємо, скандальному нардепу Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У Печерському суді Києва триває судове засідання, на якому народному обранцю обирають запобіжний захід.

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