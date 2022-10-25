Немає дурних: у Херсоні в окупантів зовсім скрутно з набором містян до "тероборони"

В Херсоні немає охочих вступати до лав "тероборони".

В Херсоні в окупантів виникли складнощі з набором людей до лав так званої тероборони. Все тому, що немає охочих ризикувати своїм життям заради росіян.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Поки росіяни розповідають про 87% підтримки на “референдумі” й злочини “київського режиму”, чомусь охочих захищати “народну владу” немає. По місту ходять агітатори окупантів й розклеюють листівки, та марно", - йдеться в повідомленні.

Для порівняння в Україні в перші дні російської агресії бажаючих вступити в лави тероборони були тисячі, люди годинами стояли в чергах для запису. В Херсоні, 1 березня, місцеві чоловіки, маючи в руках лише "коктейлі Молотова" вступили в бій з озброєними російськими військовими. Тоді в міському Бузковому парку міста росіянами було вбито понад 20 херсонських героїв.

"Місцеві не бажають воювати на боці окупантів, що ще раз демонструє справжній рівень підтримки росіян в місті, а не ті фантасмагоричні цифри, які малює кремль", - зазначили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що ЗС РФ облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Поблизу Горностаївки інженерно-саперні підрозділи окупантів мінують берегову лінію, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагається сповільнити контрнаступ ЗСУ на Херсон, залякуючи Україну використанням "брудної бомби".

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