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Немає і не буде: в окупованому Маріуполі неможливо відновити водопостачання

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Немає і не буде: в окупованому Маріуполі неможливо відновити водопостачання

Фото: Associated Press

На обіцяні покращення мешканцям окупованого Маріуполя залишається лише чекати. 

Проблеми з питною водою вирішити новій "владі" так і не вдалося. Саме тому загарбники нарешті визнали, що відновлення водопостачання в Лівобережний район неможливо.

Про це повідомив радник радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Води у цьому районі немає і не буде через знешкодження водоводу російскими бомбами. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району, наголосив чиновник. 

За його словами, вирва від ФАБ-1000 в центрі міста наглядно демонструє це. Адже більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових потребує років. Їх в "окупантів немає", констатує  Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі місцеві жителі, які залишилися у місті, вже місяць не отримували жодної гуманітарної допомоги від російських окупантів, а до вцілілих будинків досі не проведені комунікації. Як розповіла одна з мешканок, гуманітарної допомоги окупанти давно не привозять. Також у місті катастрофічно не вистачає ліків і питної води. За її словами, вода здебільшого технічна. У ній можна лише помитися чи попрати речі.

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