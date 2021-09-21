Немає конкурентів і ворогів: вчені дали прогноз стосовно медуз на наступний курортний сезон на Азовському морі

Встановлення антимедузних сіток поблизу пляжів екологи вважають неефективним.

За останні кілька років кількість медуз в Азовському морі істотно зросла, через що туристи все рідше стали вибирати для відпочинку Азовське море. Через нашестя медуз в Азовському морі власники баз відпочинку почали встановлювати в воді сітки від медуз, але такі методи боротьби малоперспективні.

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Про це розповів "РІА Мелітополь" ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету "Україна", професор Валерій Лисенко.

Еколог вважає, що популяція медуз збільшилася через осолонення Азовського моря та через те, що в Азовському морі сприятлива кормова база для медуз.

"На жаль, благополучних прогнозів я дати не можу. Для цього багато причин. Перша причина - це майже мінімальна кількість видів риб, які їдять фіто- і зоопланктон. Це тюлька, хамса. Ви знаєте, що її практично не залишилося. І тому кількість планктону без конкурентів - риб, вживається, природно, медузою. І тому вона швидко зростає, розмножується та інше. У нас в основному, це медуза- корнерот. У Чорному морі її не так багато, а ось в Азовському морі ситуація зовсім інша", - розповідає Валерій Лисенко.

Він розповідає, що річка Дон, яка впадає в Азовське море зарегульована дуже давно. Також відносно недавно зарегульована повністю і Кубань - вона практично не скидає прісну воду в східну частину Азовського моря.

"По-перше, у них чимало водосховищ, які забирають воду для поливу та інше. По-друге, проблема з прісною водою зараз в європейській частині в РФ дуже серйозна, і тому частину води використовують, як питну. Також там працює кілька десятків рибоводних заводів, яким теж потрібна прісна вода. У підсумку, в Азовське море скидається мінімальна кількість прісної води, яка нічого не може зробити проти потужної течії, яке йде з Керченської протоки, і разом з цим плином в Азовське море заноситься корнерот в величезних кількостях. Харчових конкурентів немає, "ворогів", які б поїдали медуз - немає", - зазначає Валерій Іванович.

Вчений також вважає, що величезна кількість медуз можна пояснити скиданням відходів в річки. Органічні речовини - це хороша умова для того, щоб інтенсивно розмножувалися планктонні форми, а це корм для медуз.

На думку Валерія Лисенка, медузи нікуди не подінуться. Взимку є надія, що частина із них вимерзне, але влітку їх знову буде багато, навіть більше ніж зараз. Встановлення антимедузних сіток поблизу пляжів він вважає неефективним. Еколог вважає найкращим виходом - будівництво басейну з чистою морською водою.

Нагадаємо, що медузи з Азовського моря перебралися на Чорне. Тепер вони атакують Одесу. Там їх настільки багато, що туристи буквально не можуть зайти в воду.

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