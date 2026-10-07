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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7289
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Нікуди здавати врожай: на Миколаївщині фермери викидають тонни овочів (відео)

На Миколаївщині фермери викидають тонни врожаю. Тонни томатів і цибулі опинилися на звалищі.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Цибуля

Цибуля / © Pixabay

У Миколаївській області аграрії змушені утилізувати тонни вирощених овочів через відсутність ринків збуту та знищення переробних потужностей.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами самих фермерів, раніше значний обсяг вирощених томатів приймав завод «Сандора». Однак після знищення підприємства здавати сільськогосподарську продукцію стало нікуди.

Як результат, аграрії не можуть реалізувати зібраний врожай, через що частину томатів і цибулі доводиться просто викидати.

На Миколаївщині фермери викидають тонни овочів / © соцмережі

Нагадаємо, Росія атакувала виробничий комплекс PepsiCo у Миколаївській області, де випускають газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea.

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