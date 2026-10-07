Нікуди здавати врожай: на Миколаївщині фермери викидають тонни овочів (відео)

Цибуля / © Pixabay

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У Миколаївській області аграрії змушені утилізувати тонни вирощених овочів через відсутність ринків збуту та знищення переробних потужностей.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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За словами самих фермерів, раніше значний обсяг вирощених томатів приймав завод «Сандора». Однак після знищення підприємства здавати сільськогосподарську продукцію стало нікуди.

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Як результат, аграрії не можуть реалізувати зібраний врожай, через що частину томатів і цибулі доводиться просто викидати.

На Миколаївщині фермери викидають тонни овочів / © соцмережі

Нагадаємо, Росія атакувала виробничий комплекс PepsiCo у Миколаївській області, де випускають газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea.

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