Немає місць: КСУ відмовився приводити до присяги нових суддів, яких призначив Зеленський

Немає місць: КСУ відмовився приводити до присяги нових суддів, яких призначив Зеленський

Як пояснили у КСУ, відсутні вакансії суддів, оскільки Тупицький та Касмінін є суддями КСУ.

Конституційний суд (КСУ) відмовився приводити до присяги Олександра Петришина та Оксанe Грищук, яких 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддями КСУ.

Про це повідомляє представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря.

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Аби Олександр Петришин та Оксана Грищук не стали новими суддями КСУ, Конституційний суд ухвалив спеціальну постанову про відтермінування складення присяги цими особами. Зазначимо, спеціальне пленарне засідання суду з приведення новопризначених суддів КСУ до присяги має відбутися не пізніше п’ятого робочого дня з дня призначення судді на посаду.

Таке рішення Конституційний суд ухвалив нібито через відсутність вакансій суддів КСУ за квотою президента. До складу КСУ входять 18 суддів, яких призначають президент, парламент і з’їзд суддів – кожен із них по 6 суддів. Ухвалюючи вказаний документ, КСУ виходив з того, що на момент видання президентом Зеленським указу про призначення Олександра Петришина і Оксани Грищук усі шість посад суддів КСУ за квотою голови держави були зайняті й на сьогодні відсутні вакансії. На цих посадах перебувають призначені у різний час різними президентами судді Сергій Головатий, Олександр Касмінін, Віктор Колісник, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олександр Тупицький.

Слід зазначити, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Однак, як пояснюють у КСУ, конституційний строк повноважень Касмініна та Тупицького не закінчився.

Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський призначив нових суддів КСУ. Що про них відомо - читайте ТУТ.