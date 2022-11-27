"Немає місця": окупанти вигнали товариша з окопа і він вижив, а їх підірвали ЗСУ (відео)

Про російське "братерство" на фронті можна складати легенди. Вони гублять своїх солдатів, зокрема й поранених, відкривають "дружній вогонь", розстрілюють тих, хто відступає з передової тощо.

Чеговий відеодоказ вищесказаному оприлюднили в Мережі.

Російський солдат розповів, як його побратими вигнали з окопа, і він блукав по ділянці фронту, де б заховатися від ЗСУ, і не знайшов місця, бо за ним пильно стежив український БпЛА. Через це боєць змушений був дати знак, що здається в полон.

В результаті його забрали ЗСУ, а його товаришів в тому самому окопі українські захисники підірвали гранатою, яку скинули з дрона.

Нагадаємо, що російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя. Телефони гарячої лінії "Хочу жить": +380665803498 та +380931192984.

Нагадаємо, що в Міноборони розповіли, чому інтерв’ю зі звільненими з полону українськими військовими можуть стати шкідливими.

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