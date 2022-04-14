Немає навіть кому заступати в караул: в РФ військові після розмов з колегами, яких поколошматили в Україні, масово пишуть рапорти на звільнення

Немає навіть кому заступати в караул: в РФ військові після розмов з колегами, яких поколошматили в Україні, масово пишуть рапорти на звільнення

Військовослужбовці РФ відмовляються від участі у "спецоперації" і пишуть рапорти на звільнення.

Все більше військовослужбовців РФ відмовляються брати участь у війні в Україні. Загалом таке рішення они ухвалюють після спілкуання з колегами, які звідти повернулися.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"Військовослужбовці 39 окремої мотострілецької бригади (в/ч 35390, Південно-Сахалінськ), які залишилися в пункті постійної дислокації, після спілкування з товаришами, які брали участь у спеціальній військовій операції із захисту Донбасу, відмовляються їхати воювати в Україну. .

Окрім цього військовослужбовці у Хабаровському краї масово відмовляються від участі у "спецоперації" та пишуть рапорти на звільнення з військової служби", - повідомив Цимбалюк.

Він додав, що у деяких військових частинах не вистачає мінімальної кількості особового складу для несення служби у добовому наряді та караулі.

Нагадаємо, що ЗСУ "прорідили" російський СОБР. З 50 військовослужбовців загону, живими залишилися лише 6 людей, решта загинули.