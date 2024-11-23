“Немає ніяких "Орєшніків": в Офісі президента зробили несподівану заяву про удар по Дніпру

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російська терористична армія завдала удару по місту Дніпру звичайною міжконтинентальною балістичною ракетою, а назву “Орєшнік” російський президент Володимир Путін просто вигадав.

Про це він заявив в у суботу, 23 листопада, ефірі національного телемарафону.

"Немає ніяких "Орєшніків" у Російської Федерації. Це людина [президент РФ Володимир Путін], яка не є адекватною, видумує собі якісь назви", - сказав він.

За його словами, використання такої зброї “обнулює” можливості про щось домовитися з Російською Федерацією.

“Використання міжконтинентальної балістики проти цивільного населення - це точно не має привести до того, щоб щось віддати Росії, і очікувати, що вона буде поводитися у рамках міжнародного права", - наголосив Подоляк.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 22 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін на нараді з військовим керівництвом оголосив про серійне виробництво балістичних ракет “Орешнік”. За словами Путіна, саме цю ракету було напередодні застосовано під час атаки на українське місто Дніпро.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко припустив, що для виправдання удару по Дніпру, завданого, ймовірно, міжконтинентальною балістичною ракетою, яка асоціюється з ядерною зброєю, президенту РФ Володимиру Путіну довелося вигадувати випробування "новітньої" ракетної системи “Орешник", про яку раніше ніхто й ніколи не чув.

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