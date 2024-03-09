"Немає про що говорити": маріупольчанка розповіла, як живеться в окупації

Жителька Маріуполя, що залишилася в окупації зірвала плани окупантів, які намагалися записати пропагандистське відео.
В Маріуполі окупанти продовжують активно насаджувати пропаганду про "відродження міста". Місцеві телеканали та пабліки транслюють наративи про будівництво та щасливе життя людей. Проте маріупольці, що залишилися у місті, кажуть зовсім інше.
Про це пише Маріупольська міська рада.
У дописі до відео йдеться, що один з окупантів намагався записати пропагандистське відео про життя у Маріуполі. Він звернувся до літньої маріупольчанки з пропозицією розповісти про "покращення". Але жінка у відповідь сказала правду.
"Все побито, все згоріло, люди загинули. Раніше і молоді було добре, і старикам було добре. А зараз 90% людей немає, житла немає. Немає про що говорити", – відповіла місцева жителька.
У дописі повідомляється, що більшість місцевих жителів виїхала з Маріуполя або загинула під час війни. Щоб створити видимість "мирного життя" і русифікувати місто, окупанти завозять у Маріуполь громадян РФ.
"Під українським прапором був розвиток, спокій та стабільність. А в окупації лише зубожіння та деградація. І жодна пропаганда не може приховати реальності", – пише Маріупольська міська рада.
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