"Немає рук — немає картки": у банку цинічно відмовили військовому з ампутацією

Банківська картка / © pixabay.com

Реклама

У київському відділенні ПриватБанку 20-річному військовому з ампутованими кінцівками цинічно відмовили у відновленні картки, на яку повинні прийти державні виплати.

Про цей випадок повідомила керівниця та засновниця Патронатної служби «Янголи» Олена Толкачова.

За її словами, український солдат пішов на війну у 18 років, і втратив усі кінцівки у бою на Харківщині. Попри високі ампутації, він тримається мужньо.

Реклама

Оскільки його телефон із картками був втрачений у бою, медичний куратор «Янголів» привезла солдата у відділення ПриватБанку на Берестейському проспекті у Києві. Але тут йому запропонували потримати нову картку біля голови для фотографії.

«У людини немає рук. Немає рук — немає картки. Тримати картку іншій людині „не можна“. Єдина „альтернатива“ від банку — оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора. Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук», — написала у своєму дописі в соцмережі Facebook Олена Толкачова.

Український солдат, якому відмовили у видачі банківської картки / © Facebook Олени Толкачової

Вона наголосила, що бюрократичні процедури для працівників банку виявилися важливішими за людину, яка за них воювала.

«Поранений вирішив чекати на протез руки. Місяці. Можливо рік. Без грошей, які держава йому винна. Ми це так не залишимо. Держава, банки й бюрократія мають повернутися обличчям до війська. Бо інакше — це зрада, а не просто ідіотизм», — підсумувала Толкачова.

Реклама

На цю обурливу ситуацію вже відреагував голова Нацбанку Андрій Пишний, який пообіцяв особисто привезти банківську картку українському бійцеві разом із вибаченнями.

«Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути про що і чим думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного — не буде», — пообіцяв він.

Нагадаємо, раніше через шахрайський чат-бот Monobank у Telegram власниця бренду ODA та відома українська блогерка Ксюша Манекен втратила понад 6 мільйонів гривень.