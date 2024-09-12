Немає світла та води: очільник Конотопа розповів про наслідки обстрілу міста

Наразі неможливо спрогнозувати, коли в місті зʼявиться електрика.

Після російського обстрілу ситуація з електропостачанням в Конотопі критична, оскільки загарбники завдали удару по інфраструктурі міста.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Він зазначив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли в місті зʼявиться електрика.

"Енергетики в цю мить роблять все більше навіть чим можливо щоби дати світло в лікарню і на водоканал", - повідомив Семеніхін.

Крім того, очільник Конотопа повідомив про численні пошкодження навчальних закладів, а також медустанов.

Вода у будинки подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено зранку.

"Всі хірурги міста знаходяться на роботі. Звернення від постраждалих продовжують надходити. На даний час госпіталізовано двох чоловіків. Один з них в дуже критичному стані (кома). До слова сказати, той, що в комі якраз їхав рятувати людей", - заявив Семеніхін.

Він додав, що під час обстрілу було знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста, тому рух трамваїв буде обмежено.

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