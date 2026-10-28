Немає трудової книжки: як оформити пенсію за новими правилами та підтвердити стаж

Трудова книжка / фото ілюстративне / © ТСН

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Втрата паперової трудової книжки через бойові дії, вимушений переїзд чи пожежу більше не є перешкодою для оформлення законної пенсії. Навіть якщо документ залишився на тимчасово окупованій території або в ньому бракує необхідних записів, відпрацьовані роки не пропадуть.

Для українців спростили процедуру підтвердження страхового стажу, що дозволяє офіційно відновити всі дані та оформити виплати без паперової трудової книжки, повідомляє видання «На пенсії».

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Що варто знати про нововведення

У жовтні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1246, яка спрощує підтвердження стажу для тих, хто залишився без трудової книжки або не має в ній усіх необхідних позначок. Це рішення першочергово розраховане на людей, які втратили свої документи через війну, вимушений переїзд чи окупацію.

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Відтепер підтвердити відпрацьовані роки та перевести всі дані в електронний формат можна повністю без наявності паперового документа. Сам процес підтвердження залежить від того, у які саме роки людина працювала.

Якщо людина працювала після 1 січня 2004 року

У такому випадку стаж обчислюється на підставі даних Пенсійного Фонду України (ПФУ) -інформації про сплату ЄСВ. Тобто усі дані про вашу офіційну роботу за останні понад 20 років уже внесені до спеціального електронного реєстру.

Дізнатися про свій накопичений стаж та перевірити всі записи можна повністю безкоштовно у будь-який зручний час просто зі свого смартфона чи комп’ютера:

через портал послуг Пенсійного фонду України;

через мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Для того, щоб увійти, знадобиться електронний підпис (ЕЦП) або BankID (через ваш інтернет-банк). У розділі «Мої звернення» можна замовити й одразу завантажити довідку про стаж.

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Якщо робота була до 2004 року

У такому випадку, для підтвердження стажу підійдуть будь-які з цих документів:

довідки з місця роботи або від підприємств-правонаступників;

витяги з наказів про прийняття або звільнення;

особові рахунки та відомості про видачу зарплати;

письмові трудові договори, угоди, характеристики;

профспілкові квитки, витяги з архівів;

військовий квиток (підтверджує службу в армії).

Цей список не є остаточним, адже для підтвердження роботи підійде будь-який офіційний документ, що містить відомості про вашу зайнятість.

Експерти наголошують, що у разі втрати документів через бойові дії суд зазвичай ухвалює рішення на користь громадян. Подібні звернення розглядаються у прискореному порядку як справи про встановлення юридичних фактів.

Що робити, якщо жодних документів немає

Подібні ситуації трапляються досить часто, коли підприємство знищено, архіви втрачені, а зв’язатися з колишнім керівництвом неможливо. У такому разі варто діяти послідовно.

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Насамперед слід зібрати будь-які можливі докази вашої роботи. Це можуть бути податкові довідки, позначки у профспілкових квитках або навіть письмові підтвердження від суміжних підприємств чи організацій.

Далі необхідно надіслати запит до архівних установ. У разі ліквідації компанії кадрові документи та відомості про зарплату зазвичай передають на зберігання до районних або обласних державних архівів.

Якщо паперові підтвердження відсутні, варто залучити свідків. Законодавство дозволяє підтвердити період роботи свідченнями щонайменше двох колег, які працювали разом із вами на тому ж підприємстві. Співробітники Пенсійного фонду зобов’язані сприяти в розшуку таких людей.

Коли всі інші способи не дали результату, залишається лише звернення до суду. Судові органи встановлюють факт трудової діяльності, причому в умовах воєнного стану подібні заяви розглядаються за спрощеною та прискореною процедурою.

Електронну трудову книжку можна отримати без паперової

Відтепер електронну трудову книжку можна оформити навіть за відсутності паперової. Вона формується на основі всіх наданих вами підтверджувальних документів. Після ретельної перевірки відомостей ПФУ створює офіційний електронний запис про страховий стаж, який має повну юридичну силу та залишається завжди доступним в особистому кабінеті.

Фахівці радять починати відновлення даних з кількох простих кроків. Насамперед варто перевірити свій особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, адже більша частина інформації про роботу за останні десятиліття вже може бути там збережена.

Також слід зібрати всі наявні підтвердження: підійдуть навіть старі розрахункові книжки, робоче листування чи фотографії з робочого місця. Не зайвим буде зв’язатися з колишніми колегами, у яких могли зберегтися копії спільних наказів або табелів обліку робочого часу. За потреби завжди можна звернутися за консультацією до спеціалістів Пенсійного фонду, які зобов’язані підказати алгоритм збору доказів.

Експерти зазначають, що втрата паперового документа — це лише додатковий клопіт, але точно не вирок для майбутніх виплат. Чинне законодавство дає всі можливості відновити втрачені відомості, а сформована електронна трудова книжка повністю замінює свій паперовий аналог.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

У листопаді частина пенсіонерів отримає вікову доплату: 300 грн для людей 70–74 років, 456 грн для 75–79 років і 570 грн від 80 років, причому після наступного віку доплата не додається, а зростає лише на різницю. Перерахунок роблять автоматично, але доплату отримають лише ті, чия загальна пенсія з усіма надбавками не перевищує 10 340,35 грн.

Варто зауважити, що деякі гірники та члени їхніх родин можуть отримати мінімальну пенсію в потрійному розмірі прожиткового мінімуму — у 2026 році це 7 785 грн. Пенсійний фонд пояснив, що для цього треба підтвердити пільговий характер роботи, страховий стаж, виконати вимоги до віку та тривалості підземної роботи і подати відповідні документи.

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