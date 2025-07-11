"Немає тиші в Україні": Зеленський відреагував на останні удари по містах

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по Харкову, а також по інших містах.

Про це йдеться у Телеграм.

«Удари Росії по наших людях. Чергова жорстокість. У Харкові внаслідок атаки дронами поранені дев’ятеро людей. Серед постраждалих — жінки в пологовому будинку. Породіллі з дітьми, жінки після операцій. На щастя, серед дітей постраждалих немає. Росія цілить у життя. Навіть туди, де воно лише розпочинається. Вночі били також по Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині. Вранці атакували Одещину. Немає тиші в Україні. Постійні російські удари дронами, ракетами, авіабомбами», — зазначив президент.

Реклама

Зеленський ще раз наголосив, що Україні потрібен захист — ППО, дрони-перехоплювачі.

«Потрібно посилити санкції. Очікуємо схвалення нового санкційного пакета. Усе, що буде тиснути й зупиняти Росію, маємо втілювати якнайшвидше», — додав він.

Нагадаємо, 11 липня росіяни завдали удару по Харкову, у Салтівському районі виникла пожежа, є постраждалі. Одне з влучань зафіксоване в центральній частині Харкова — у районі житлової забудови. Також внаслідок обстрілу пошкоджено медичний заклад. У Салтівському районі міста виникла пожежа. Екстрені служби працювали на місцях влучань.