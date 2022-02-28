Немає води та зв'язку: жителі Бучі розповіли про ситуацію у місті після обстрілів

Мешканці Бучі залишилися без води та мобільного зв'язку.
Вчора, 27 лютого, місто Буча Київської області опинилося в епіцентрі воєнних дій російських окупантів, які намагаються прорватися до Києва. Ворожу колону українська армія знищила, ворогів було зупинено.
Вчора снаряди ворогів потрапили у кілька багатоповерхівок міста, також багато житлових будинків обстріляно.
Наразі ситуація у Бучі контрольована. За словами місцевих жителів, сьогодні, 28 лютого, було чути постріли та вибухи. Бойові дії тривають, адже ворожі війська не покидають надію пробратися до столиці. Українські захисники мужньо відбивають атаки.
Внаслідок ворожих дій постраждала інфраструктура міста.
Місцеві жителі нового масиву Бучі розповіли ТСН.ua, що у їхніх будинках немає води через пошкодження окупантами водонапірної вежі.
Також немає газу через пошкодження газових труб.
Багато приватних будинків та багатоповерхівок залишилися без світла.
Відсутній зв'язок Київстар та Лайф. Подекуди є зв'язок Водафон.
Відучора був відсутній Інтернет через пошкодження вишки з передавачами. Надвечір компанія Best відновила у місті Інтернет.
Ліки тим, хто цього потребував, по можливості передали.
У приміщенні Бучанської міської ради сьогодні можна було отримати хліб – один на будинок чи вулицю. Але в загальному ситуація з хлібом складна, у супермаркетах не встигають випікати.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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