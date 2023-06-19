"Немає втрачених позицій, тільки звільнені": головне зі звернення Зеленського

Президент розповів, що на частині напрямків українські військові рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції

Президент Володимир Зеленський увечері 19 червня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ставка і фронт

"Ставка. Першочергово – передова, конкретні питання наступу. Були доповіді командувачів та командирів безпосередньо з напрямків боїв", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що доповідали головком ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов, яких російська пропаганда уже "поховала".

Окремо на нараді розглянули підготовку та забезпечення технікою нових бригад Нацгвардії та прикордонників, які чекають свого часу для бойових дій.

Зеленський розповів, що на частині напрямків українські військові рухаються вперед, на частині напрямків захищають позиції та протистоять штурмам і посиленим атакам окупантів.

"У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені. У них – тільки втрати. І загалом – ситуація тиску, нашого тиску, який дає змогу прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів, які зупинять Україну. Бо ми – на своїй землі, і це дає найбільшу силу", – запевнив глава держави.

Особливо він відзначив штурмовий підрозділ ГУР "Артан" і його командира майора Торкотюка, а також Сили спеціальних операцій. Що конкретно зробили бійці цих підрозділів, президент не уточнив.

Розмова з прем'єром Британії

Сьогодні президент Зеленський мав розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Зеленський окреслив оборонні потреби України станом на цей час і подякував за надану оборонну підтримку.

Особливу увагу він звернув на далекобійні ракети Storm Shadow, отримані від Лондона, які "роблять зараз дуже корисну й точну справу на фронті".

"Як і багато іншої поставленої саме британцями зброї. І в цієї нашої співпраці буде вагоме продовження", – запевнив глава держави.

Також він подякував Британії за рішення зберігати санкції проти Росії.

"Дуже важливо, щоб активи держави-агресора та всіх осіб, які пов’язані з нею, пов’язані з тією системою панування, яку побудував Кремль на території Росії, – щоб усі вони були використані так само на компенсацію шкоди, завданої російською війною й терором. Це буде справедливо, і я вдячний усім британцям, які підтримують нас на шляху справедливості", – сказав він.

Переговори із президенткою Єврокомісії

Крім того Зеленський провів переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

"Фінансову співпрацю, і наш рух в ЄС обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Уже цього тижня ми очікуємо проміжну усну оцінку нашої роботи щодо рекомендацій Єврокомісії. І детально обговорили санкційні питання, зокрема 11-й санкційний пакет проти Росії за війну", – зазначив Зеленський.

Світовий банк

Президент України говорив сьогодні з президентом банку. Сторони торкнулися не лише теми співпраці зараз, а й післявоєнної трансформації України.