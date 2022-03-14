Немає жодного сумніву в перемозі України, питання в тому, які будуть жертви - Міноборони

Немає жодного сумніву в перемозі України, питання в тому, які будуть жертви - Міноборони

За словами Матюхіна, наразі найбільша проблема полягає у тому, що в Росії на сьогодні більшість людей перебуває в інформаційному вакуумі, як і їхні військовослужбовці.

Немає жодного сумніву у перемозі України, питання в тому, які будуть жертви.

Про це на брифінгу повідомив офіцер Центру оперативного інформування Міноборони Леонід Матюхін.

"Більша частина сил, які були зосереджені на кордоні з Україною, вже зайшли. І дуже значна їх частина розбита, а деякі взагалі розбиті в нуль", - розповів він.

За словами Матюхіна, наразі найбільша проблема полягає у тому, що в Росії на сьогодні більшість людей перебуває в інформаційному вакуумі, як і їхні військовослужбовці.

Представник МОУ порівняв Росію із фашистською Німеччиною.

"РФ її зараз просто замінила. Єдине, що вони більш підступні, ніж фашистська Німеччина, тому що ті принаймні називали війну війною та оголосили її”, - вважає він.

Матюхін підкреслив, що жодного сумніву у тому, що Україна переможе, немає.

"Питання лише в тому, які будуть жертви...", - уточнив він.

Нагадаємо, в Україні створили "Хаб стійкості" для психологічної підтримки у кризовий час війни. У соцмережах хабу можна дізнатися про можливості та обрати зручний для себе варіант психологічної підтримки.