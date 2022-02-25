"Немає жодного виправдання": Меркель вперше прокоментувала вторгнення РФ до України

"Немає жодного виправдання": Меркель вперше прокоментувала вторгнення РФ до України

Ексканцлерка висловила солідарність з Україною.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого, "кричущим порушенням міжнародного права".

Таким чином вона вперше прокоментувала російську агресію, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Меркель висловила свою солідарність з народом України "у ці страшні години та дні".

"Ця агресивна війна з боку Росії знаменує собою поворотний момент в історії Європи після завершення Холодної війни. Цьому кричущому порушенню міжнародного права немає жодного виправдання, я засуджую його найрішучішим чином", - наголосила ексканцлерка.

Фото: Associated Press / Associated Press

Вона закликала уряд Німеччини разом із Європейським союзом, США, G7, НАТО та ООН "якнайшвидше покласти край цій агресивній війні Росії та президента Путіна".

Як повідомлялося, у своєму зверненні президент Зеленський закликає ЄС до нових жорстких санкцій і назвав їхній перелік. Зокрема, йдеться про анулювання віз для росіян, відключення від SWIFT, повна ізоляція Росії тощо.