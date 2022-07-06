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"Немає жодної ескалації в тому, щоб дати Україні системи ПРО": Подоляк звернувся до західних лідерів

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"Немає жодної ескалації в тому, щоб дати Україні системи ПРО": Подоляк звернувся до західних лідерів

Фото: Getty Images

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна продовжує щоденно страждати від російських ракетних ударів.

Водночас, за його словами, Захід відмовляється надавати Україні протиракетну оборону, достатню для захисту українського населення. 

Про це Подоляк написав у своєму Твітері.

"Санкції унеможливлюють виробництво Росією нових ракет, але Москва має багато старих. Наші партнери мають багато систем ПРО, але щоночі Росія продовжує тероризувати саме українські міста", - написав Подоляк.

Він наголосив, що немає жодної ескалації в тому, щоб дати Україні системи протиракетної оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україні, в першу чергу, потрібні системи протиповітряної оборони для захисту неба. Глава держави зазначив, що Київ уже не сподівається отримати авіацію, однак чекає на прибуття потужних систем ППО.

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