"Немає жодної вакцинації, є експеримент": під Запоріжжям протестували кілька десятків антивакцинаторів (відео)

Люди викрикували, що примусовим щепленням порушуються їхні конституційні права.
У Мелітополі Запорізької області сьогодні зранку під будівлею міськради зібралися кілька десятків противників вакцинації, щоб сказати своє ні примусовим щепленням.
Про це повідомляє "РІА Мелітополь".
У Мелітополі місцеві активакцинатори приєдналися до всеукраїнської акції протесту проти примусової вакцинації. Їх не злякали ні дощ, ні поліція, яка погрожувала перевіряти сертифікати щеплень у протестувальників.
У акції протесту брали участь не лише мелітопольці, а й жителі району.
"У мене, наприклад, погані аналізи, і мені не можна робити вакцину. А мені лікар каже, що жодних документів не підписуватиме: "Ідіть і коліть". Але при цьому жодних гарантій подальшого мого здоров'я не дає, мовляв, сам же підписав", - говорить учасник акції.
"Я хочу. Щоб усі розуміли, що немає жодної вакцинації, є експеримент", – прокоментувала вакцинацію пенсіонерка - учасниця акції.
Пізніше до людей таки підійшли представники поліції та розпочали з ними дискусію.
Нагадаємо, що в центрі Києва антивакцинатори перекривають рух транспорту на вулицях. Виникають словесні конфлікти з водіями. Мітингувальники пропускають лише швидкі, а інші авто — можливо, раз на півгодини.
В Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 23 393 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 720 людей, 11 937 пацієнтів одужало.
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