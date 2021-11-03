"Немає жодної вакцинації, є експеримент": під Запоріжжям протестували кілька десятків антивакцинаторів (відео)

Люди викрикували, що примусовим щепленням порушуються їхні конституційні права.

У Мелітополі Запорізької області сьогодні зранку під будівлею міськради зібралися кілька десятків противників вакцинації, щоб сказати своє ні примусовим щепленням.

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Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

У Мелітополі місцеві активакцинатори приєдналися до всеукраїнської акції протесту проти примусової вакцинації. Їх не злякали ні дощ, ні поліція, яка погрожувала перевіряти сертифікати щеплень у протестувальників.

У акції протесту брали участь не лише мелітопольці, а й жителі району.

"У мене, наприклад, погані аналізи, і мені не можна робити вакцину. А мені лікар каже, що жодних документів не підписуватиме: "Ідіть і коліть". Але при цьому жодних гарантій подальшого мого здоров'я не дає, мовляв, сам же підписав", - говорить учасник акції.

"Я хочу. Щоб усі розуміли, що немає жодної вакцинації, є експеримент", – прокоментувала вакцинацію пенсіонерка - учасниця акції.

Пізніше до людей таки підійшли представники поліції та розпочали з ними дискусію.

Нагадаємо, що в центрі Києва антивакцинатори перекривають рух транспорту на вулицях. Виникають словесні конфлікти з водіями. Мітингувальники пропускають лише швидкі, а інші авто — можливо, раз на півгодини.

В Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 23 393 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 720 людей, 11 937 пацієнтів одужало.

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