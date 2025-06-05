Що робити, якщо один безпровідний навушник не працює? / © Pexels

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Неважливо, припинив працювати лівий чи правий навушник, адже причини та рішення проблеми будуть однаковими. Незначні відмінності можуть бути лише залежно від виробника чи моделі. Однак навіть у AirPods трапляються такі ситуації, коли один навушник просто припиняє працювати. Що вже казати про інші популярні варіанти.

Також неважливо, до якого саме девайсу ви підключаєте TWS-навушники: смартфону iPhone чи Android, смартгодинника, комп'ютера. Може в будь-який час відключитися один навушник чи виникають апаратні проблеми, проблеми із заряджанням.

Чому не працює один безпровідний навушник: чотири основні причини

Один навушник вимкнено — як би це банально не звучало, але це найрозповсюдженіша причина. Часто буває, що один навушник просто не вмикається автоматично під час вилучення з кейсу. Рішення в такому разі дуже просте — затиснути кнопку включення на правому чи лівому навушнику (залежно від того, який вимкнений) на 5 секунд. Розсинхронізація навушників — ще одна досить поширена проблема, коли навушники втрачають між собою з'єднання. Часто розсинхронізація відбувається через неправильне під'єднання до телефона чи іншого девайса або коли людина користується певний час лише одним навушником. Щоб вирішити цю проблему, потрібно скинути налаштування і провести повторну синхронізацію. Проблема із заряджанням — один навушник може не працювати через те, що просто розрядився. Тут усе просто — заряджаєте кейс, вставляєте туди навушники і чекаєте. Якщо ж навушник не зарядився, варто звернутися до фахівців. Один навушник поламався — після попадання вологи або падіння один навушник припиняє працювати. В такому разі можна віддати навушники до сервісного центру або придбати нові.

Що робити, якщо один безпровідний навушник не працює

Чому не працює один безпровідний навушник? / © Pexels

Перш ніж застосовувати різні рішення, спробуйте просто поставити навушники на кілька хвилин до кейса, щоб упевнитися, що жоден із них не розрядився. Також можна вимкнути й увімкнути на телефоні (комп'ютері, смартгодиннику) Bluetooth.

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Як увімкнути лівий чи правий навушник

Це дуже просто зробити. На кожному навушнику є кнопка: механічна або сенсорна. Щоб увімкнути навушник, який вимкнувся і не працює, потрібно затиснути її на 3-5 секунд. Зазвичай якщо навушник увімкнено, про це "говорить" індикатор. Також можна почути і звуковий сигнал (Power On/Power Off).

Якщо з першого разу не вдалося, можете повторити. Також можна виконати 2-3 натискання на сенсор чи кнопку. У Xiaomi Redmi AirDots часто один навушник вимикається і його важко увімкнути. Фахівці радять у такому разі покласти навушник, який не працює, до кейса та одночасно затискати кнопку увімкнення.

Скидання і повторна синхронізація навушників

Саме розсинхронізація відбувається в більшості випадків. Щоб зрозуміти, що відбувається, потрібно звернути увагу на таке: практично всі TWS-навушники працюють за принципом існування головного навушника в парі, до якого "підключається" другий. Після цього головний навушник користувач уже підключає до девайса. Коли з якоїсь причини навушники не можуть синхронізуватися один з одним, працювати буде лише лівий чи правий.

Для того, щоб усе запрацювало, потрібно скинути налаштування та провести повторну синхронізацію. Універсальна інструкція така:

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Відкрийте налаштування Bluetooth на тому пристрої, до якого під'єднані навушники, та видаліть їх (видаляти потрібно на всіх девайсах, з якими ви працювали в навушниках). Переконайтесь, що навушники заряджені (краще на 5 хвилин помістити до кейса). Одночасно затисніть на навушниках кнопку увімкнення на 5 секунд. Знову одночасно затисніть кнопку увімкнення на 20-50 секунд (це допоможе скинути налаштування до заводських). Відпустіть кнопки і покладіть навушники до кейса. Дістаньте, зачекайте 10 секунд (цей час потрібен, щоб вони заново синхронізувалися). Зайдіть у налаштування Bluetooth у телефоні, знову підключіть навушники. Перевірте, чи грають обидва.

Зверніть увагу, що в деяких моделях для скидання налаштувань потрібно затискати кнопку на 20-30 секунд у той час, коли навушники перебувають у кейсі. З першого разу це може не спрацювати. Тому варто повторити кілька разів.

Навушники не заряджаються

На розрядженому навушнику не світяться індикатори, також він не подає жодних звукових сигналів. Як залагодити проблеми, що можуть трапитися в такому разі:

Покладіть навушники до кейса, підключіть сам кейс до мережі — звертайте увагу на наявність індикаторів. Перевірте контакти на кейсі та самому навушнику — інколи контакт западає або туди щось потрапляє. Проблеми із зарядкою — можна протерти контакти на навушнику, який не працює, та обережно очистити контакти в кейсі за допомогою вушної палички.

Якщо вийшов з ладу акумулятор, залишається лише віднести до сервісного центру або придбати нові навушники.

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