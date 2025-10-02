Немовля отруїлося чадним газом на Прикарпатті: ДСНС б’є на сполох через несправні котли

Газ / © УНІАН

У приватному будинку на Прикарпатті стався витік чадного газу, через що одномісячна дитина отримала отруєння. Постраждалу дитину терміново доставили до Івано-Франківської лікарні.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Попередньо встановлено, що причиною трагедії стала несправність газового котла.

ДСНС закликає громадян бути пильними та регулярно перевіряти опалювальне обладнання і системи вентиляції.

“Чадний газ безбарвний і не має запаху, але є смертельно небезпечним. Регулярна перевірка техніки може врятувати життя”, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у Львові 2 жовтня у квартирі на вул. Кокорудзи, 12 стався вибух газу. Житло зруйноване, постраждала жінка.