Укрaїнa
111
1 хв

Немовля отруїлося чадним газом на Прикарпатті: ДСНС б’є на сполох через несправні котли

За попередніми даними, причиною став несправний газовий котел у приватному будинку.

Газ

Газ / © УНІАН

У приватному будинку на Прикарпатті стався витік чадного газу, через що одномісячна дитина отримала отруєння. Постраждалу дитину терміново доставили до Івано-Франківської лікарні.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Попередньо встановлено, що причиною трагедії стала несправність газового котла.

ДСНС закликає громадян бути пильними та регулярно перевіряти опалювальне обладнання і системи вентиляції.

“Чадний газ безбарвний і не має запаху, але є смертельно небезпечним. Регулярна перевірка техніки може врятувати життя”, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у Львові 2 жовтня у квартирі на вул. Кокорудзи, 12 стався вибух газу. Житло зруйноване, постраждала жінка.

