Немовля померло від голоду на Одещині: кому повідомили про підозру, окрім 23-річної матері

Умови проживання сім’ї на Одещині / © Офіс Генерального прокурора

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На Одещині одномісячний хлопчик помер через тяжку білково-енергетичну недостатність. За даними слідства, ще до трагедії соціальні служби знали про ризики для дітей у родині, однак рішення про їхнє тимчасове влаштування до патронатної сім’ї не виконали вчасно.

Керівниці місцевої Служби у справах дітей повідомили про підозру в службовій недбалості, що спричинила загибель людини. Прокуратура також клопоче про її тримання під вартою і відсторонення від посади.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Що відомо про умови життя дітей до трагедії

За матеріалами слідства, у червні 2025 року перевірка виявила неналежний догляд за трьома синами 23-річної жінки. На той час хлопчикам було 4, 3 та 1,5 року. Згодом мати припинила допускати соціальних працівників до помешкання.

Питання безпеки дітей розглянула комісія з питань захисту прав дитини. Вона ухвалила рішення про тимчасове влаштування хлопчиків до патронатної сім’ї.

Однак, за версією слідства, керівниця місцевої Служби у справах дітей не забезпечила своєчасного виконання цього рішення. Через це діти залишилися у родині, де раніше вже виявляли проблеми з доглядом.

© Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

Як помер одномісячний хлопчик

У березні 2026 року жінка народила четвертого сина. За даними слідства, немовля не отримувало належного харчування і догляду та не перебувало під медичним наглядом.

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Коли стан хлопчика погіршився, його госпіталізували, однак врятувати його не вдалося — у віці одного місяця він помер.

За даними правоохоронців, судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала тяжка білково-енергетична недостатність. У дитини також виявили затримку розвитку та недостатність харчування. Захворювань або вроджених вад, які могли спричинити смерть, не встановили.

Трьох старших дітей вилучили з родини вже після смерті їхнього брата. Нині хлопчики перебувають у патронатній сімʼї.

«За висновками слідства, належне харчування і догляд могли врятувати дитині життя», — зазначають в Одеській обласній прокуратурі.

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Обставини трагедії порушують питання про те, чому рішення щодо захисту дітей не було виконане раніше та чи могли своєчасні дії відповідальних служб запобігти смерті немовляти. Ці обставини мають встановити в межах розслідування.

У чому підозрюють посадовицю та що відомо про матір

Керівниці Служби у справах дітей інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини. Йдеться про ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

«Прокуратура клопоче про тримання підозрюваної під вартою та відсторонення її від посади», — зазначили в Одеській обласній прокуратурі.

Остаточне рішення щодо запобіжного заходу має ухвалити суд.

Окремо триває судовий розгляд справи щодо матері дітей, яку обвинувачують у злісному невиконанні обовʼязків із догляду за дитиною. За даними слідства, вона неналежно організувала годування новонародженого та не звернулася по медичну допомогу, коли його стан погіршився. На час розгляду справи жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше ТСН.ua розповідав про іншу резонансну справу: молоду матір засудили за побиття малолітнього сина до смерті. За матеріалами справи, жінка вчинила це через те, що дитина заважала їй спати.

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