Немовля померло від опіків під час операції: на Рівненщині судитимуть медсестру

Немовля / © pixabay.com

У Рівненській області судитимуть медсестру, чия недбалість призвела до смерті двомісячного немовляти. Під час операції жінка використала заборонену електричну грілку, що спричинило критичні опіки тіла дитини.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо медсестри, яка під час підготовки операції використала несертифікований прилад. Це призвело до тяжких опіків у немовляти, від яких дитина згодом померла.

Трагічний випадок стався у грудні 2022 року в одній з лікарень Рівненщини. За даними слідства, під час підготовки операційної медсестра принесла до зали електричну грілку, яку планували використати під час хірургічного втручання для двомісячної дитини.

У результаті використання цього приладу малюк отримав опіки на 45% поверхні тіла. Попри зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося.

Слідчі встановили, що грілка не перебувала на обліку в медичному закладі та не була передбачена протоколом проведення операції. Крім того, експертний висновок підтвердив, що такий прилад заборонено застосовувати для обігріву немовлят.

У ході розслідування правоохоронці провели низку слідчих дій та експертиз і зібрали достатньо доказів причетності медсестри. Їй інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків через недбале ставлення до роботи, що спричинило смерть дитини.

Водночас досудове розслідування щодо інших членів операційної бригади триває, адже вони також могли запобігти трагедії.

Нагадаємо, торік у жовтні повідомлялося, що у Рівному медсестрі повідомили про підозру через службову недбалість, що призвела до смерті двомісячного немовляти. Йдеться про медпрацівницю, яка під час операції використала несертифіковану електрогрілку та не проконтролювала її температуру. Жінці обрали запобіжний захід.