Немовля викинули у смітник: поліція розшукує матір і просить допомоги у жителів Миколаєва (фото)

У Миколаєві знайшли новонароджену дитину у сміттєвому контейнері / © Поліція Миколаївської області

Реклама

У Миколаєві, на вулиці Лазурній, у баку для сміття виявили новонароджену дитину. Тепер правоохоронці розшукують жінку, яка може бути матір’ю немовля.

Поліція Миколаївської області повідомила про це 26 січня.

Там уточнили, що дитину знайшли сьогодні, 26 січня, близько 13:30.

Реклама

«На лінію 102 зателефонувала місцева жителька та повідомила, що на вулиці Лазурній у контейнері для сміття вона знайшла немовля», — повідомили в поліції.

На місці працювали слідчо-оперативна група Миколаївського районного управління поліції / © Поліція Миколаївської області

Дитину з місця події терміново доставили до медичного закладу. Наразі новонароджений перебуває під наглядом лікарів, його стан оцінюють як задовільний.

На вулиці Лазурній Миколаєва у контейнері для сміття знайшли немовля / © Поліція Миколаївської області

На місці працювали слідчо-оперативна група Миколаївського районного управління поліції, оперативники, криміналісти та кінологи. Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, встановлюють усі обставини події та намагаються з’ясувати особу матері дитини.

Також вирішується питання щодо надання події відповідної правової кваліфікації.

Реклама

«Поліція Миколаївської області закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може допомогти слідству, повідомити за телефонами: (0512) 53-17-76 або 102», — наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Тернополі знайшли 20-річну матір, яка народила вдома і залишила дитину в пакеті в під’їзді. Дитину негайно госпіталізували. За її життя борються медики.