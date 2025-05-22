Немовля з вадою серця загинуло через небажання матері його лікувати: яке покарання загрожує жінці

Суд / © Unsplash

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У Звягелі на Житомирщині до суду надіслали обвинувальний акт проти 25-річної жінки, яку звинувачують у невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що призвело до загибелі немовляти.

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

Померлий хлопчик був другою дитиною в родині. Від народження у нього діагностували вроджену ваду серця. Лікарі призначили операцію у віці 6–8 місяців, яка могла б врятувати його життя. Проте мати, попереджена про ризики, не привезла дитину до лікарні.

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Як зазначає поліція в коментарі «УП. Життя», згодом операцію таки провели, але жінка не зверталася до лікарів по подальшу допомогу.

У дитини не було офіційного батька, хоча жінка жила зі співмешканцем. Кримінальне провадження відкрили ще 2024 року за статтею 166 ККУ. Санкція передбачає до п’яти років ув’язнення.

Після трагедії органи опіки вирішили вилучити з родини старшу дитину.

Нагадаємо, на Київщині чоловік зґвалтував 6-річну доньку свого знайомого.

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