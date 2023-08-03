Немовля від 50 тис євро: в Україні злочинна організація продавала дітей за кордон (фото)

Оперативники ДПСУ викрили злочинну організацію, яка торгувала новонародженими дітьми. Їх продавали іноземцям під виглядом сурогатного материнства.

Про це повідомили у ДПСУ.

Група з 12 осіб продавала новонароджених дітей іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Організатори схеми були керівниками медичних установ. Грошова винагорода за немовля – від 50 до 70 тисяч євро.

В Україні викрили масштабну злочинну організацію / Фото: ДПСУ

"Злочинці підшуковували жінок у скрутному становищі, які погоджувалися стати сурогатними матерями. За це їм обіцяли 12 тисяч євро. Після пологів жінок змушували надавати неправдиві відомості під час реєстрації дитини, відмовлятися від неї на користь іноземця та надавати дозвіл на її вивезення за кордон", - уточнили у відомстві.

Фігурантам загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили схему торгівлі дітьми. Місцевий мешканець організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів.

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