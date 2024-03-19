"Неможливий" вибір для України: ЗМІ висунули два сценарії розв'язання війни

Журналісти наголошують, що цього року Україні доведеться лише обороняться.

Україна опинилася перед неможливим вибором: поступитися територіями, щоб забезпечити життя громадян, чи боротися за свої території.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

"Українські лідери кажуть, що кожен дюйм території вартий боротьби, але їхня армія виснажена після невдалого контрнаступу минулого року, а вкрай необхідний додатковий пакет допомоги застряг у Конгресі. Росія, маючи більшу армію та військову економіку, що набирає обертів, тисне на свого меншого сусіда", – йдеться у публікації.

Крім того, журналісти наголошують, що цього року Україні доведеться лише обороняться, намагаючись обмежити територіальні втрати в умовах військової переваги російських окупантів.

Водночас повернення вже окупованих Росією територій – це проблема, яка вимагає "делікатного обчислення" і зважування цінності цих територій проти обмеженості українських ресурсів, людських життів та морального стану суспільства.

У виданні також зазначається, що невблаганні атаки росіян на Авдіївку, попри величезні втрати, продемонстрували рішучість Москви підкорити Україну. На тлі гострої нестачі снарядів українська армія також стикається з дефіцитом новобранців на заміну виснаженим бійцям, які воюють поспіль два роки. Але керівництво держави не наважується продовжити мобілізацію, тому що це політично чутливе рішення, зазначають автори публікації.

Нагадаємо, що на території Луганщини невідомі жорстоко застрелили двох окупантів.

Читайте також: