Неможливо без дозволу ТЦК: які послуги чоловіки не отримають без перебування на обліку

Зокрема, військово-облікові документи потрібно мати під час звернення до центру зайнятості та по медичну допомогу.

В Україні під час мобілізації чоловіки призовного віку можуть влаштуватися на роботу і навчання за умови наявності військово-облікових документів. Окрім того, є й інші послуги, якими чоловіки не можуть скористатися без попереднього візиту та узгодження в ТЦК.

Про це розповів керівник практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Іван Колганов, повідомляє "РБК-Україна".

Які послуги не отримають військовозобов’язані без візиту до ТЦК

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Колганов розповів, що чоловікам призовного віку стає дедалі складніше реалізовувати свої права без згоди ТЦК. Так, військовозобов’язаний без військово-облікового документа не може влаштуватися на роботу та вступити на навчання.

Які є види військово-облікових документів

Для трьох категорій чоловіків призовного віку існують такі види військово-облікових документів:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних – військовий квиток, тимчасове посвідчення;

для резервістів – військовий квиток.

"Треба звернути увагу, що приймати на роботу або зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також і щодо перетину державного кордону є обов'язкова вимога наявності військово-облікового документа", – пояснив юрист.

Перевіряти всі документи про військовий облік під час приймання чоловіка на роботу зобов’язані і приватні, і державні установи та організації зобов'язані. В іншому разі роботодавцю загрожує штраф.

"У постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487 "Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів" передбачено, що державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, навчальні заклади й установи охорони здоров'я повинні повідомляти правила військового обліку громадян під особистий підпис у разі прийому на роботу або на навчання", – розповів Колганов.

Тож протягом тижня після прийому на роботу, навчання або звільнення, завершення навчання згадані установи повинні повідомити до ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

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Військовий квиток також необхідний у центрі зайнятості, адже без нього військовозобов'язаний не зможе набути статусу безробітного.

Чи вимагають у лікарнях військово-облікові документи

У чинному законодавстві не передбачено жодних обмежень щодо лікування військовозобов'язаного в закладах охорони здоров'я. Однак, зауважив адвокат, на практиці все виявляється не так просто.

"Під час звернення до медичного закладу чоловіки призовного віку повинні мати при собі документи, серед яких і військово-обліковий. Але це не означає, що коли людина потребує термінової допомоги, лікарі цікавитимуться, чи вона стоїть на обліку у військкоматі. Вони зобов’язані насамперед надати необхідну медичну допомогу", – пояснив Колганов.

Він зазначив, що якщо йдеться про планову медичну допомогу чоловікові призовного віку (довготривале лікування, запланована операція), то в пацієнта вимагатимуть військово-обліковий документ. У разі відмови чоловіка відправлять до ТЦК.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що його відомство підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, а попередній документ відкликали з парламенту.

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