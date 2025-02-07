“Неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру”: Єрмак висловився про “мирний план” Трампа

В ОП відреагували на так званий "мирний план", про які пишуть західні ЗМІ.

Неможливо формувати якісь плани щодо досягнення миру без України. Важливо, щоб нова адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуацію на полі бою, про те, як проходить мобілізація, яка ситуація з доставкою озброєнь і техніки.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив в інтерв’ю журналістці Associated Press на фоні спекуляцій на темі переговорів у західних ЗМІ.

“Безпосередня комунікація з новою адміністрацією США дуже важлива для напрацювання спільної позиції щодо досягнення справедливого миру”, – заявив керівник ОП.

За словами Єрмака, українська сторона дуже чекає на візит спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію проти нашої країни.

Він повідомив, що провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Очікуються контакти з іншими членами адміністрації Дональда Трампа.

“Акцентував, що Україна має підійти до переговорів щодо встановлення справедливого й тривалого миру в сильній позиції. Також необхідні гарантії безпеки, що зараз є однією з тем усіх розмов із партнерами. Україна має отримати сильні гарантії. Йдеться про те, як запобігти будь-якій потенційній агресії з боку Росії”, – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, у РНБО відреагували на так звані "мирні плани", про які пишуть західні медіа.

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