Неможливо стримати сліз: у Львові прощаються з мамою і трьома доньками, які загинули під час удару РФ (відео)

Всіх відомих слів співчуття буде недостатньо, щоб втішити вбитого горем Ярослава.

Львів проводжає в останню путь родину Базилевичів. Внаслідок ракетного удару РФ по місту загинули мама і три доньки.

Кадри з похорону оприлюднили в Мережі.

У Львові прощаються із мамою і трьома доньками, які загинули під час ракетного удару

Страшно уявити, що наразі відчуває батько, якому дивом вдалося вижити. Його очі сповнені болю й порожнечі. Росіяни забрали у чоловіка найдорожче, вчергове довівши, що вони – закінчені терористи.

Їх убила Росія: люди прощаються з Яриною, Дариною, Емілією та Євгенією

Наразі біля храму святих апостолів Петра і Павла розпочалася церемонія поховання мами Євгенії та трьох дівчат – Ярини, Дарини та Емілії. Прийшло дуже багато людей, як молоді, так і старших.

Як зауважила кореспондентка ТСН, Базилевичі – це нащадки роду Франка. Вони брали активну участь у житті Львова, мама й дівчата були пластунами. Вони відроджували культуру міста, їх знало багато людей, тож вони прийшли провести загиблих в останню путь.

"Яринка – це сонечко. Таких людей...такої сім'ї... Я ніколи таких людей сонячних не зустрічала, чесно. Ніколи. Дарка, Емілька, Женька – це... Я не вірю, якщо чесно. Важко усвідомити, що таких світлих людей забрали..." – каже дівчина, яка добре знала родину.

Люди не стримують емоцій – усі плачуть. Вони не можуть осягнути, що дівчат більше немає.

"Сім'я прекрасна, немає про що говорити. Вибачте, але слів просто немає. Є тільки сльози і великий біль. Більше нічого", – з сумом констатувала жінка, яка прийшла на церемонію.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару РФ по Львову 4 вересня загинула майже вся родина: дружина і троє доньок. Вижити вдалося лише чоловікові.

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