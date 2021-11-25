"Неможливо встановити дату та причину смерті": у Кривому Розі названим батькам, які спалили тіло доньки, змінять звинувачення

"Неможливо встановити дату та причину смерті": у Кривому Розі названим батькам, які спалили тіло доньки, змінять звинувачення

На минулому засіданні подружжя відмовилося давати свідчення.

У Кривому Розі Дзержинський райсуд Кривого Рогу продовжив слухання справи Аміни Менго, тіло якої після смерті спалили її названі батьки Юрій та Тетяна Кудрявцеви.

Про це повідомляє "Перший Криворізький".

Вже понад 4 роки у Кривому Розі судять подружжя Кудрявцевих, які спалили тіло названої доньки, вивезли його в іншу області і втопили у водоймі.

На минулому засіданні Кудрявцеві відмовилися давати свідчення. На останньому - прокурор сказав, що змінить звинувачення подружжю, оскільки неможливо встановити дату та причину смерті . На те, щоб узгодити це з керівником прокуратури, потрібно кілька днів.

Нагадаємо, що на початку липня 2017 року, подружжя Кудрявцевих розіграло справжню виставу - заявивши про зникнення своєї 6-річної названої доньки Аміни Менго. За словами батьків, дитина вийшла з авто в туалет, коли вони їхали на залізничний вокзал, а чи сіла назад, вони не помітили, а зникнення дитини виявили вже на вокзалі.

На пошуки дівчинки вийшли правоохоронці і волонтери. Вони прочісали територію в районі залізничного вокзалу, але дитину так і не знайшли. Того ж дня Юрій Кудрявцев зізнався, що тіло дівчинки вони частинами спалили в печі і втопили у кількох водоймах.

Причина смерті дитини невідома. Припускають, що дівчинку могли вбити, а щоб приховати сліди вбивства, її тіло спалили. Самі ж батьки кажуть, що виявили Аміну мертвою.

Упродовж кількох років поліцейські проводили експертизи, щоб встановити причини смерті дівчинки, але це не вдалося зробити, тож через 4 роки після загадкової смерті останки дівчинки поховали.

Тетяну Кудрявцеву підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених

частиною 3 статті 297 ККУ наругу над тілом померлого за попередньою змовою;

частиною 2 статті 383 ККУ надання свідомо неправдивих свідчень;

частиною 2 статті 384 ККУ надання свідомо неправдивих показань потерпілих виходячи з корисливих мотивів та штучне створення доказів.

Юрія Кудрявцева підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених:

частиною 3 статті 297 ККУ наругу над тілом померлого за попередньою змовою;

частиною 2 статті 384 ККУ надання свідомо неправдивих показань потерпілих виходячи з корисливих мотивів та штучне створення доказів.

Слід зазначити, що будинок сімейного типу Кудрявцевих вважався зразковим, там виховувалось 8 дітей.

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