(Не)мирний план США: дев’ятий візит Віткоффа до Росії — Трамп не отримав головний подарунок від Путіна

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До проміжних виборів до Конгресу США, коли американці переобиратимуть третину Сенату й всю Палату представників, залишається менше двох тижнів. Традиційно такі вибори — це своєрідний екзамен для Білого дому, бо відбуваються рівно на половині строку чинного президента. З високою долею вірогідності, маючи рекордно низький рейтинг, Трамп цей екзамен провалить. Навіть дизельна оборудка з Путіним та намагання перекласти відповідальність за власні помилки на Україну, зокрема за підвищення цін на пальне через програну війну в Ірані, не допоможе американському президенту зберегти республіканську більшість у Конгресі.

Опитування Reuters/Ipsos свідчить, що ще на початку жовтня перевага демократів над республіканцями становила 7%. Після того, як Трамп відкрито став на бік Путіна, сподіваючись, що поступки Росії і тиск на Україну допоможуть втримати Конгрес, розрив на користь демократів збільшився до 12%. Основною причиною зниження підтримки республіканців виборці називають зростання цін на пальне, продукти та житло. До того ж загальнонаціональні опитування показують, що більшість американців підтримують саме Україну у війні Росії.

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Проте, не дивлячись на соцопитування, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію, роблячи відверто маніпулятивні, неправдиві й часом абсурдні заяви про Україну. Після його слів, що Україна втратила океани, яких ніколи не мала, президент США знову повторив відверту брехню про начебто надані Києву $350 млрд допомоги, за які Америка нічого не отримала натомість, і ще раз звинуватив Україну у зростанні вартості дизелю. А в середу, 21 жовтня, його спецпосланець Стів Віткофф, вкотре приїхавши до Росії, назвав Путіна «гуманістом».

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Що Віткофф повіз до Путіна та з чим поїхав? І чому в адміністрації Трампа прорахувалися, коли зробили Україну цапом-відбувайлом? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Гра на публіку: кремлівська вистава для Трампа

На тлі катастрофічно низьких рейтингів напередодні проміжних виборів до Конгресу Трамп відчайдушно прагне продемонструвати хоч якийсь результат, сподіваючись, що його виборець це оцінить. Тож під час вже дев’ятого за останні два роки візиту Віткоффа до Росії Путін звільнив 74-річного американського вчителя Стівена Габбарда, який пробув в ув’язненні чотири роки. Габбард — останній з американців, звільнений з-під російського арешту.

Починаючи переговори з Віткоффом, Путін вихваляв дизельну угоду з Трампом, стверджуючи, що саме після неї ціни на світових ринках знизилися на 5-6%. Насправді ж, американські ф’ючерси на дизель зросли на 5,5% від 9 жовтня, коли США та РФ уклали дизельну оборудку. Проте відео саме цієї брехні Путіна Кремль поширив по всіх інформаційних каналах, як і заяву російського віцепрем’єра Новака, що вже в четвер, 22 жовтня, РФ відправить перший танкер із дизелем до США.

Невідомо, як фізично це паливо потрапить на американський ринок, адже імпорт з Росії заборонений іншим законом, який ще 2022 року ухвалив Конгрес, і Трамп не має повноважень його скасувати. До того ж радник українського президента з питань санкційної політики Владислав Власюк дописав у Facebook, що перший танкер везтиме 40 тис. т російського дизеля — 300 тис. барелів. Водночас США споживають близько 4 млн барелів дизельного палива на добу.

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«Тобто весь цей танкер покриває менше ніж 2 години американського споживання. Водночас самі США експортують 1,5 млн барелів дизеля на добу. Танкер (з Росії — Ред.) дорівнює 4,5 години американського експорту. Отже, один із найбільших у світі експортерів купує дизель у країни-агресора, щоб закрити дві години власного попиту», — зазначив Власюк.

Також, за його словами, дорога з Усть-Луги до американських терміналів займає 2,5-3 тижні. Тож цей російський танкер, якщо і дійде до американських портів, то вже після проміжних виборів до Конгресу, які республіканці впевнено програють. Наприклад у Техасі, який вважається традиційним республіканським штатом, всі шанси обратися до Сенату має кандидат від демократів. Водночас кандидат від республіканців, як пишуть американські ЗМІ, приватно скаржився донорам і лобістам, що високі ціни на бензин і дизель через війну з Іраном шкодять його передвиборчій кампанії.

Згода на переговори: головного Трамп не отримав

Зустріч Віткоффа з Путіним тривала три години, після чого російські посадовці зробили чергову низку гучних заяв, щоб, вочевидь, «допомогти» Трампу втримати рейтинг.

По-перше, помічник очільника Кремля Ушаков заявив, що Росія готова відновити тристоронні переговори США-Україна-РФ в Абу-Дабі щодо головної теми — «побудови системи безпеки для Росії та України після закінчення конфлікту».

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Ушаков також додав, що переговори пройдуть на експертному рівні в середині листопада. Тобто навіть не до проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада. А що в Кремлі розуміють під «системою безпеки» давно відомо. Це не тільки капітуляція України, а й відхід НАТО на кордони 1997 року.

По-друге, за словами спецпредставника глави Кремля Дмитрієва, під час зустрічі Путін і Віткофф «дійшли до розуміння, що співробітництво РФ і США розширюватиметься». А прессекретар Путіна Пєсков додав, що контакти щодо закордонних активів «Лукойлу» між Вашингтоном і Москвою тривають.

ТСН.ua вже писав, що, крім російського дизелю, адміністрація Трампа також хоче вивести з-під санкцій частину російського тіньового флоту та здійснює тиск на європейські країни, щоб ті розблокували частину заморожених у Бельгії активів Центробанку РФ. Щодо «Лукойлу» — другого за величиною виробника дизелю в Росії — його міжнародний портфель активів може придбати консорціум інвесторів, пов’язаних з Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Водночас, не треба забувати, яку заяву зробив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров напередодні візиту Віткоффа до Пітера. Він сказав, що Росія подивиться, що запропонують американці, й Москва готова до економічних угод, але без політичних поступок, бо Кремль «не очікує дива» від адміністрації Трампа в питанні санкцій. Ще раніше Лавров сказав, що жодного припинення вогню не буде.

Тобто, як бачимо, головний подарунок від Путіна — згоду на припинення вогню до проміжних виборів до Конгресу — Віткофф не привезе Трампу з Пітера. Крім обіцянок провести тристоронні експертні переговори вже після виборів в середині листопада.

Нагадаємо, що візит Віткоффа до Росії відбувся після зустрічі спецпредставника Трампа з Володимиром Зеленським напередодні в Осло, де, за словами українського президента, обговорювалися різні види гарантій безпеки, зокрема за моделлю статті 5 НАТО про колективну оборону. Відповідний документ Віткофф мав передати російській стороні. Проте в Кремлі вже встигли заявити, що «серед нових моментів у підходах Києва та ЄС, про які розповів Віткофф, не так вже й багато корисного для врегулювання».

Щоправда, найбільш результативною стала розмова Володимира Зеленського з держсекретарем Марко Рубіо дорогою до Осло. Попри заяви Рубіо про те, що без допомоги США України б зараз не існувало, ми знову отримали доступ до американських розвідданих, зокрема про пуски російської балістики. Проте обмеження роботи Starlink і Starshield для українських військових досі не знято. Водночас держсекретар відхрестився від того, що Білий дім якось до цього причетний, поклавши відповідальність виключно на Ілона Маска та SpaceX. Останній, як відомо, вже дописував в Х, що такі рішення ухвалює президент США та Пентагон.

Дата публікації 12:59, 21.10.26 Кількість переглядів 36 “Ми знаємо, скільки в них є на складах”: Ігор Жовква про ракети до Patriot, Starlink та перемовини зі США

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