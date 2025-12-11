(Не)мирний план Трампа-Путіна: США вимагають від України територіальних поступок, але Кремлю треба більше

Реклама

Спільний допрацьований документ надійшов до Вашингтона у середу, 10 грудня, вже після того, як Дональд Трамп поговорив телефоном із премʼєром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Трамп сказав, що Україну під час цієї розмови «обговорювали досить різкими словами». А ще раніше в інтерв’ю Politico американський президент, повторюючи тези російської пропаганди, поставив під сумнів демократію в Україні через непроведення виборів.

Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів і вже обговорив із представниками Верховної Ради надання українських законних відповідей (тобто напрацювання відповідного законодавства — Ред.) на питання про вибори в умовах правового режиму воєнного стану. Найголовніше — це безпека їхнього проведення та можливість голосування наших військових. Відповідні гарантії безпеки мають надати США та ЄС. До того ж, будь-якою передумовою має стати принципова згода Росії на всеосяжне припинення вогню як на фронті, так і припинення ракетно-дронових ударів по всій Україні.

Першим кроком у цьому напрямку могла б стати згода Москви на «енергетичне» перемирʼя. За словами Зеленського, росіяни бʼють по нашій енергетиці і ми абсолютно справедливо відповідаємо. «І тому, якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемирʼя, ми завжди це підкреслювали, що ми готові. Це дуже важливо для людей», — додав український президент. Проте лекція міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в четвер, 11 грудня, вкотре засвідчила, що Кремль не просто не зацікавлений у припиненні вогню, а й вимагає від США та НАТО «відбудувати» Берлінську стіну часів Холодної війни.

Реклама

Тож на якому етапі чергових обговорень перебуває «мирний» план Трампа-Путіна? Чи вдасться його узгодити до Різдва, як того хоче Трамп? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Три документи: США хочуть повернути Росію до світової економіки

ТСН.ua вже повідомляв, що після зустрічі Володимира Зеленського зі Стармером, Макроном і Мерцом у Лондоні в понеділок, 8 грудня, Україна та європейські союзники погодилися фіналізувати й надіслати США свій допрацьований мирний план, який містить 20, а не 28 пунктів (як передбачав перший варіант, «злитий» росіянами в американські ЗМІ майже місяць тому — Ред.).

Це перший документ, який постійно зазнає змін. Другий, за словами президента Зеленського — це гарантії безпеки, які необхідно узгодити з «коаліцією охочих» — обʼєднанням європейських країн, які готові надавати оборонну підтримку й направити до України свої війська після встановлення режиму припинення вогню. І третій — відновлення України після завершення війни.

Третій документ щодо відбудови та економічного відновлення Володимир Зеленський разом із командою вже обговорив у середу, 10 грудня, з міністром фінансів США Скотом Бессентом, зятем Трампа Джаредом Кушнером (який лише нещодавно приєднався до переговорного треку — Ред.) та гендиректором BlackRock (одна з найбільших у світі інвестиційних компаній — Ред.) Ларрі Фінком. Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус зазначає, що американські чиновники обговорюють із Ларрі Фінком створення Фонду розвитку України із залученням Світового банку на $400 млрд.

Реклама

Судячи з публікації у The Wall Street Journal, в адміністрації Трампа не відмовилися від ідеї використати для цього $200 млрд заморожених в ЄС активів Центробанку РФ, наче в Євросоюзі на це вже дали згоду, як і від бажання ще й заробити на цьому. Ба більше, за інформацією видання, в рамках відновлення України Америка просуває додаткову пропозицію — повернення Росії до світової економіки шляхом спільного освоєння Арктики та відновлення поставок російських енергоресурсів до Європи.

Запрошення до Берліна: на чиєму боці Трамп

У четвер, 11 грудня, після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, який заявив, що Альянс — це наступна ціль Росії, Фрідріх Мерц повідомив, що переговори з американцями щодо «мирного» плану продовжаться на вихідних, а на початку наступного тижня можливо відбудеться зустріч у Берліні.

«Чи візьме адміністрація США участь у цій зустрічі значною мірою залежить від документів, над якими ми працюватимемо на цей час», — додав Мерц.

Проте після оприлюднення минулого тижня нової американської Стратегії нацбезпеки заяви президента США на адресу України та Європи в цілому, яку він назвав слабкою, стали не просто різкими, а й досить зневажливими. Так, у середу, 10 грудня, Трамп закликав Зеленського «бути реалістом», додавши, що буцімто 82% українців вимагають мирного врегулювання. На які соцопитування посилався американський президент можна лише здогадуватися. Але це вже не перша маніпуляція, яку ми чуємо від Трампа.

Реклама

Нещодавно він знову заявив, що Джо Байден начебто надав Україні $350 млрд готівкою, що є цілковитою брехнею. ТСН.ua вже писав, що за даними Ukraine Support Tracker Кільського інституту, від початку повномасштабного російського вторгнення країни G7 та ЄС надали Україні допомоги на понад $300 млрд. Щоправда знання Трампом географії, які він виклав у нещодавньому інтервʼю Politico, теж викликають подив.

«Знаєте, я в душі людина нерухомості. І кожен раз, коли я дивлюся на цю карту, я кажу: „О, цей Крим такий красивий. Вау…“. Він оточений океаном з усіх чотирьох боків у найтеплішій частині. Там найкраща погода, все найкраще», — сказав президент США.

Рух по колу: США вимагають від України віддати території

Не є секретом, що адміністрація Трампа вимагає від України віддати Росії території Донбасу, які Москва не контролює. Держсекретар Марко Рубіо навіть заявляв, що Київ і Москва «буквально сперечаються за територію розміром 30-50 км та 20% Донецької області, що залишилася під контролем України».

Американський телеканал CNN, посилаючись на європейських дипломатів знайомих зі змістом плану з 20 пунктів (вочевидь спільного документу України та ЄС — Ред.), зазначає, що ним пропонується створити демілітаризовану зону вздовж лінії зіткнення. При цьому американські пропозиції, як пише Financial Times, не передбачають виведення російських військ зі східного кордону цієї демілітаризованої зони.

Реклама

Це означає, що адміністрація Трампа підтримує вимоги Путіна щодо територіальних поступок. При цьому міністр армії США та новий спецпосланець Трампа Ден Дрісколл, який майже місяць тому й привіз до Києва «мирний» план Трампа-Путіна з 28 пунктів, начебто обіцяє Україні створити найбільш високотехнологічну демілітаризовану зону за так званим корейським сценарієм. Зокрема про це у The Washington Post писав і Девід Ігнатіус, посилаючись на американських переговорників, які пропонують створити демілітаризовану зону відведення сторін. Разом із цим ніде не повідомляється, хто та як планує її контролювати, яка це буде місія, з яким мандатом, та хто на це виділить кошти.

Ще у вересні Володимир Зеленський говорив, що Київ погодився б на зупинку війни по нинішній лінії фронту. Проте, як нещодавно заявив український президент, за міжнародним правом та Конституцією України ми не маємо жодного права віддати території. Водночас «мирний» план Трампа-Путіна, як відомо, передбачає можливість визнання США окупованих Росією Криму та Донбасу російськими. Щоправда, в адміністрації Трампа ніколи не коментували, чи готові це зробити де-юре, як цього вимагає Путін.

До того ж під час візиту до Індії минулого тижня очільник Кремля, погрожуючи окупувати весь Донбас військовою силою, згадав і про «Новоросію». Тож, як бачимо, територіальні «апетити» Путіна не обмежуються виключно Кримом і Донбасом. Ба більше, у четвер, 11 грудня, виступаючи з двогодинною «лекцією» російський міністр закордонних справ Сергій Лавров нагадав і про вимоги Москви від грудня 2021 року.

«У грудні 2021 року ми й не помишляли ні про що крім як про мирне врегулювання. Передали пропозиції США й НАТО, проєкти документів, які були націлені на те, щоб узгодити гарантії безпеки на західному напрямку. Запропонували підписати юридично зобовʼязуючі угоди. Ці пропозиції й американцями, й натовцями були зарозуміло відхилені», — Лавров.

Реклама

Йдеться про вимогу Москви, яку стисло й у грубій формі сформулював заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков: «НАТО треба збирати манатки й забиратися на кордони 1997 року».

Ввечері четверга, 11 грудня, видання Axios повідомило, що високопосадовці США зустрінуться з представниками України, Франції, Німеччини та Британії у Парижі в суботу, 13 грудня. Проте з огляду на нескінченні апетити Москви навряд чи адміністрації Трампа вдасться домогтися хоча б тимчасового мирного врегулювання вже до Різдва. До того ж, нагадаємо, Путін вимагає не лише капітуляції України, а й від НАТО — закріплення в своїх офіційних документах положення щодо невступу України до Альянсу, на що одностайної згоди союзників ніколи не буде, як і повернення НАТО до «кордонів» 1997 року.