Неначе у казці "Дванадцять місяців": на Закарпатті зацвіли перші квіти

Цьогоріч підсніжники розцвіли раніше, ніж минулого року.
Не зважаючи на середину зими, у місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області розцвіли перші первоцвіти - підсніжники.
Світлиною перших цього року підсніжників у соцмережі поділився користувач Jozsef Molnar в одній із місцевих спільнот.
"А це у Сваляві! З Новим роком!", - коротко підписав допис чоловік.
Користувачі Мережі захопилися активно коментувати допис чоловіка. Вони заворожені таким природнім явищем. У багатьох коментаторів виникають асоціації з усім відомою дитячою казкою "Дванадцять місяців". Під публікацією залишають такі коментарі:
- Казка "Дванадцять місяців"
- Вав,красота - це Закарпаття, як у казці!
- Яка краса
- Природа в календар не заглядує, діє по обставинах. Як казка, про 12 місяців.
- Хто би міг подумати , що казка стане дійсністю! Диво дивноє!
Зазначимо, що минулого року перші квіти розцвіли пізніше. Тоді в Мукачеві примули та підсніжники зацвіли посеред січня.
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