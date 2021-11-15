"Неналежна організація оборони країни": ТСК назвала попередні причини Іловайської трагедії

У серпні 2014 року загинуло 368 українських військових.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради опублікувала проміжний звіт щодо Іловайської трагедії, яка сталася у серпні 2014 року.

Висновки ТСК під час брифінгу зачитала заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Марʼяна Безугла.

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За її словами, комісія вважає: до трагедії призвела "неналежна організація оборони країни". "ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії", - йдеться у звіті.

Комісія також визначила чинники, які зумовили Іловайські події:

не було введено воєнний стан, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;

помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;

політичне і військове керівництво не вжили вичерпних заходів щодо деблокування іловайського угрупування та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських життів.

У звіті також наголосили: керівництво Міноборони та Генштабу часів трагедії "системно блокувало роботу попередньої ТСК".

Нагадаємо, під час боїв за Іловайськ та виходу із оточення у серпні 2014 року загинуло 368 українських військових, ще 430 було поранено. Українські правоохоронці досі проводять розслідування обставин їх загибелі.

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