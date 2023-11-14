Неналежне лікування: адвокати підозрюваного в справі "Приватбанку" Волкова заявляють про порушення його прав

Захист 62-річного Сергія Волкова, колишнього керівника столичної філії "Приватбанку", скаржиться на неналежні умови перебування свого підзахисного під вартою і слідчому ізолятору, під час якого йому не забезпечили умов з урахуванням його численних тяжких хворіб. Адвокати вважають, що відповідь уповноваженого Верховної Ради з прав людини являє собою звичайну формальну відписку.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Що відомо

Так, Сергій Волков страждає на онкологію гортані, гіперплазію передміхурової залози, цукровий діабет першого типу з важким перебігом, підшкірні абсцеси, облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок, дистальну полінейропатію та хронічні хвороби серця. З урахуванням цього він має перебувати під наглядом медиків та отримувати належний медичний огляд, але він його не має навіть на прикладі однієї зі своїх хвороб – цукрового діабету інсулінозалежного типу.

Він отримує лише незначну частину того лікування, якого потребує, і це всупереч звинуваченню, аніж завдяки йому. Наприклад, найпростіше лікування діабету – інсулінотерапію та дієту №9 з контролем рівня глікемії в крові, він отримує лише тому, що вдалося наполягти на користуванні власним глюкометром самого Сергія Волкова. Його також хотіли заборонити при поміщенні до установи.

"Проте сенсори до моделі пристрою, який використовується, зняті з виробництва, а сучасні пристрої передбачають їх використання у поєднанні із мобільним телефоном, що заборонено. Як діяти у випадку, якщо їх одного разу не вдасться знайти у перекупників, невідомо. Йому також потрібен значно ширший спектр заходів, аніж просто інсулінотерапія та дієта", – наголошує захист підозрюваного.

При цьому у розпорядженні медпрацівників, як виявилося надалі, немає навіть базових медичних засобів (глюкометра старого зразка тощо). І це йдеться не лише про діабет.

Як наголошує захист Сергія Волкова, у відповіді омбудсмена зазначено, що Сергій Волков не дотримується рекомендацій щодо дієтичного харчування. Така інформація не може відповідати дійсності, підкреслюють адвокати, бо харчування надається самою установою, а при передачі продуктових пакетів родичами, їх проглядає та контролює лікар.

"Харчові продукти, які не відповідають встановленій дієті, повертаються медичними працівниками назад. Тобто умисно створюється підґрунтя для прикриття неналежності медичної допомоги. Якщо із Волковим С.В. щось станеться, то може виявитись, що він з’їв щось не те", – турбуються про здоров'я підзахисного його адвокати.

Вони вказують на небезпеку для Сергія Волкова, котру вже готові пояснити працівники СІЗО.

Нагадаємо, адвокат Сергія Волкова звернувся до уповноваженого з прав людини через загрозу життю свого підопічного в СІЗО.

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