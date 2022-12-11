"Необхідний крок": у Раді повідомили, коли можуть ухвалити закон про медіа і чому він важливий

Верховна Рада України цього пленарного тижня може ухвалити у другому читанні законопроєкт про медіа. Він необхідний для майбутнього вступу України до ЄС.

Про це поінформував нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в ефірі телемарафону.

Железняк переконаний, що закон буде точно ухвалений і, на його думку, у Раді є консенсус щодо цього.

"Це вимоги Європейського Союзу, це на підняте кандидатство. І давайте відверто, у нас, як у політиків, немає іншого варіанту як їх прийняти", - наголосив Железняк.

Нардеп нагадав, що перед другим читанням до законопроєкту внесли чисельні правки. Зокрема, були зауваження щодо ліцензування акредитацій, які, за його словами, зараз вирішені; зауваження щодо виборчого законодавства (також правки подані і мають бути враховані. - Ред.), і питання щодо мовного квотування та відповідальності.

"Цей закон є одним із кроків, який необхідний для кандидатства в ЄС. У нас немає іншого варіанту, як його проголосувати, давайте говорити відверто. У нашій фракції є пан Сергій Рахманін, у нього були певні пропозиції і зауваження. Він відпрацював їх з комітетом. Я думаю, що і зараз тривають дискусії. Він, як людина, яка більшість свого професійного життя провела якраз на полі медіа, я думаю, точно достатньо обґрунтовано до цього підійде. Не думаю, що у нас є проблеми із ухваленням цього закону. Я впевнений, що на наступного пленарному тижні він буде ухвалений", - висловився Железняк.

Закон про медіа

Раніше Група 1+1 media звернулася до Верховної Ради України та парламентських фракцій із проханням завершити реформування законодавства у сфері медіа та прийняти новий Закон України "Про медіа".

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В листопаді 2022 року новий закон України "Про медіа" пройшов перше читання. За словами його авторів, чинний закон – морально і технологічно застарілий. До другого читання у новому законі врахували всі зауваження європейських фахівців.

Своєю чергою заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук каже, що законопроєкт про медіа забезпечить конкурентний медіаринок з чіткими правилами для всіх, а також надасть незалежному регулятору повноваження швидко реагувати на порушення.

За її словами, "Батьківщина" блокує зміни до виборчого законодавства, які нардепи напрацювали разом з відповідними громадськими організаціями та індустрією.

У новому законі "Про медіа" мають з’явитися такі поняття, як онлайн-медіа, YouTube, соцмережі. Як їх регулюватимуть, зокрема під час військової агресії Росії, та як діяти з тими медіа, які стали колаборантами, читайте тут.

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