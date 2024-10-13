"Необхідний сигнал рішучості": Зеленський прокоментував чергові атаки росіян

Зеленський заликав союзників не зволікати з допомогою.

Російська армія упродовж останнього тижня застосувала проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Мережі.

Він наголосив, що "жоден народ не має проходити такі випробування наодинці" та закликав про допомогу союзників.

"У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам", - йдеться в повідомленні.

Зеленський закликав союзників "надати необхідний сигнал рішучості".

"Максимально працюємо, щоб здобути для України можливість повноцінно відповідати на російський терор", - додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 13 жовтня 2024 окупанти атакували українські міста.

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