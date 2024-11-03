Необхідно мобілізувати від 200 до 500 тисяч: де шукатимуть людей для служби у ЗСУ

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб – від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України це було 13-те рішення Верховної Ради.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про мобілізацію в Україні станом на 3 листопада.

Посилення мобілізації в Україні

В Україні посилюють відстеження порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров. За його даними, тепер ТЦК обмінюватимуться даними з низкою правоохоронних структур та навіть спецслужбами, які мають більше методів для пошуку тих, хто не виконав вимоги законодавства.

"Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доправляти їх до ТЦК або відповідних органів", – сказав міністр.

У коментарі для ТСН.ua адвокат Роман Сімутін розповів, що тепер можливі такі ситуації, коли людину зупиняють за порушення правил дорожнього руху, перевіряють за відповідними базами та знаходять інформацію, що водій порушив правила військового обліку. Навіть якщо поліцейський буде стояти та перевіряти без працівників ТЦК.

Варто додати, сухопутні війська видали директиву, що чоловіки від 50 до 60 років, які до цього підлягали мобілізації, можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генштабу.

За словами нардепа Федора Веніславського, після 50 років мобілізуватимуть лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Нардеп запевнив, що це рішення – загальна позиція військового керівництва.

Нагадаємо, 23 вересня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в Сухопутних військах ухвалили директиву про те, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що цієї директиви Командування Сухопутних військ немає у відкритому доступі, оскільки це документ лише для службового користування.

У Сухопутних військах обтічно прокоментували цю інформацію. "Зазначені рішення ухвалені, зокрема, з метою зниження суспільної напруженості, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування", – йшлося в повідомленні. Які саме були внесені зміни, в Сухопутних військах не уточнили.

Також Верховна Рада остаточно заборонила мобілізацію українців до 25 років.

Потрібно мобілізувати 500 тисяч людей

Про це висловився в етері телеканалу «Прямий» народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко. Він зазначив, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті.

За його словами, після прийняття закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що планували призвати 200 тисяч людей, але, на його думку, це недостатньо.

Він також нагадав, що у грудні 2023 року ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням.

Як розповів командир бригади "Чорний ліс" Олександр Попов, люди, яких примусово мобілізували, теж мають служити – захищати тих, хто позаду них і не може постояти за себе сам.

"Війна – це дуже складно. Вона не любить м'якості. Тому коли ви говорите, "примусова мобілізація", задаюся питанням: а яка вона ще може бути?.. Добровільна?.. Я взагалі не розумію, як можна сидіти десь і з якихось причин не йти в армію. В моєму світі чоловік, як такий, асоціюється з воїном і має захищати того, хто позаду нього і не може себе захистити", – сказав Олександр Попов.

Мобілізація жінок під час війни

Очільниця волонтерського проєкту "Victory drones” Марія Берлінська вважає, що жінки повинні підготуватися до оборони. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю спецкореспондентці ТСН.ua Наталі Нагорній.

На її думку, таке непопулярне рішення, як масова й обов'язкова мобілізація жінок під час війни, має бути ухвалено, адже це необхідно для збереження України.

"Розумію, що це непопулярне рішення. Розумію, що і я підпадатиму під мобілізацію. Я колись пішла добровільно, і дуже багато моїх посесетер пішли. Вже багато з них загинули. Нам треба обирати, адже ми хочемо, щоб наше плем'я вижило. Я не вважаю, що життя чоловіків коштує менше, ніж наше з тобою", – сказала волонтерка.

Вона зазначила, що українські жінки мають так звані привілеї, адже можуть поїхати з країни під час війни, а також не долучатися до допомоги.

Варто зазначити, що екскомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж не виключає мобілізації жінок в Україні. Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні:

“Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми, напевно, зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому – повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася 1939 року, але іншими шляхами, не призиваючи українських жінок", – сказав Залужний.

Мобілізація студентів в листопаді

У листопаді певна категорія студентів може отримати повістку і потрапити на фронт.

За словами колишнього нардепа, доктора юридичних наук Володимира Пилипенка, чоловіки-студенти мають відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняються від призову всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти.

Відстрочка для студентів не надається автоматично. Щоб скористатись таким правом, потрібно подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо не повідомити ТЦК, то чоловік вважається військовозобов’язаним і може отримати повістку.

Пилипенко наголосив, що осіб віком від 18 до 25 років не мобілізуватимуть. Таких громадян можуть мобілізувати лише за згодою, після надання якої підписується контракт. Але це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність. Таких людей закон дає право мобілізувати.

Чому теперішня мобілізація малоефективна та потребує кардинальних змін

Зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна, розповів офіцер бригади "Рубіж" Максим Таран.

"Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи приходять зараз по мобілізації необхідні люди: і кількісно, і якісно? Недостатньо. Але чому? Чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні. Це комплексна проблема", – каже Таран.

За його словами, так звані "ухилянти" не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію.

"Ні, просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як "могилізацію". На такий стереотип повпливали і російське ІПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми ж чудово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою, а що буде далі. Що їхнє неідеальне здоровʼя погіршиться, рідні залишаться без необхідної підтримки", – пояснив військовий.

Це не виправлять ТЦК, потрібно підіймати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові й волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, а й здоровʼя матиме найкраще страхування.

"Водночас багато хто переконаний, що успішні люди, депутати, поліцейські не йдуть в бойові підрозділи, отже там немає нічого хорошого. Тому треба розвивати саме рекрутинг у самих підрозділах, прибирати максимально зони невідомості й лицемірства, бути відкритими і до потенційних бійців, і до їхніх рідних. Не варто прикрашати, а говорити, як є, показувати більше", – каже Таран.

У його бригаді "Рубіж" в бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном.

"Є жінки. Є колишні поліцейські. І це не рекламні лозунги, журналісти приїжджають і самі говорять з цими людьми в районах бойових дій, показують їхні історії, з реальними емоціями, страхами і життям, яке продовжується в колективі однодумців, побратимів,

А от командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він не готовий масово брати до свого підрозділу 18-річних. Водночас Верес і проти того, щоб воювали 59-річні.

Як вважає капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко, примусові мобілізаційні заходи є неефективними та нагадують "радянщину", тому в Україні потрібно формувати оперативні резерви за прикладом скандинавських країн чи Ізраїлю.

“Нам потрібно терміново змінити систему мобілізації. Зокрема, змінити роботу ТЦК та ВЛК. Систему мобілізації потрібно змінювати й робити її подібною до тих, які є в скандинавських країнах або в Ізраїлі. Там все будується на діалозі між державою та громадянином. І під час війні саме час це змінювати", - пояснив він.

Експерт нагадав, що під час повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року в ЗСУ було сформовано оперативний резерв, який був залучений для відбиття агресії.

“Понад 200 тисяч резервістів миттєво прибули до своїх військових частин. Це тоді врятувало ситуацію. Зараз систему мобілізації терміново потрібно змінювати. Для того, щоб робити конкретні кроки, потрібно ретельно вивчити ситуацію. Нам потрібно готувати оперативні резерви”, - наголосив він.

Також експерт критично оцінив заяви про необхідність терміново мобілізувати понад 160 тисяч військовозобов’язаних.

“Я б такі цифри не озвучував. Набрати людей, для яких немає зброї, буде дуже складно”, - зазначив він.

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