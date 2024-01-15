Необхідно вже зараз почати думати про українсько-польський альянс в рамках ЄС – Кулеба

Україна і Польща повинні почати реальну розмову про те, як розв’язати двосторонні проблеми на шляху до Євросоюзу, щоб запобігти кризам, зокрема, блокаді кордону чи експорту зерна.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю польському журналу Uklad Sil, інформує "Європейська правда".

"Я думаю, що те, про що ми повинні говорити, про що ми вже повинні почати думати, – це українсько-польський альянс в рамках Європейського Союзу. Тому що ми будемо двома дуже сильними гравцями. Ми зробимо Польщу сильнішою, а Польща зробить нас сильнішими", – наголосив міністр.

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На думку Кулеби, не варто грати в гру, балансуючи між франко-німецьким альянсом чи будь-яким іншим альянсом в Європі.

"Ми повинні почати реальну розмову про те, як ми збираємося вирішувати двосторонні проблеми на шляху до Європейського Союзу, тому що те, що відбувається зараз з цими вантажівками та експортом зерна, викликає розчарування. Цього не повинно відбуватися, але ми повинні знайти шляхи і механізми, щоб запобігти цьому", – зауважив глава МЗС України.

Кулеба зазначив, чим глибшим буде занурення в переговори про вступ, тим більше таких питань виникатиме з різних сторін.

"Поляки та українці повинні не допустити перетворення таких ситуацій на проблеми і вирішувати їх швидко та полюбовно, оскільки ми вже не змогли запобігти їх виникненню", – додав він.

Також, за словами Кулеби, необхідно почати говорити про те, що Україна і Польща будуть робити разом в Європейському Союзі.

"Вперше в історії вся Європа, від Лісабона до Києва, буде жити як одне ціле. Українці та поляки будуть частиною цього великого проєкту і матимуть свою роль. Я вважаю, що саме до такої стратегічної дискусії та партнерства ми повинні прагнути", – додав міністр.

Нагадаємо, раніше новий глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Росія може вже через кілька років напасти на Європу, якщо європейські країни не зроблять висновків з перелаштування економіки РФ на воєнні рейки і не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу.

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