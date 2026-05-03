ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
2 хв

Неочевидна небезпека: чим загрожує звичайна пляшка води, залишена в авто

Ви можете здивуватися, але звичайнісінька пляшка води, залишена в салоні авто, може спричинити досить велику небезпеку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Автомобіль

Автомобіль

Залишена в автомобілі пластикова пляшка з водою може становити серйозну загрозу — як для машини, так і для здоров’я водія. Експерти попереджають про ризик займання та токсичного впливу.

Про це пише «Експерт».

У чому небезпека

Як пояснюють фахівці, під дією сонячних променів пляшка здатна працювати як лінза, фокусуючи світло в одній точці. У результаті такого процесу температура на обшивці салону може сягати 200–300°C, а отже — виникає серйозний ризик займання. Водіям радять не залишати прозорі ємності на видимих місцях, а краще, за можливості, використовувати непрозорі або ховати їх від прямого сонця.

Крім того, під час нагрівання пластик може виділяти небезпечні речовини, які потрапляють у воду. Йдеться про сполуки, здатні негативно впливати на організм і гормональну систему. Також у теплому середовищі всередині авто швидко розмножуються бактерії, тому залишену воду не рекомендують вживати.

Водіям наголошують, що у спекотну погоду салон автомобіля швидко перегрівається, тому варто відмовитися від повторного використання пластикових пляшок і обирати безпечні альтернативи, зокрема скляні або металеві ємності.

Раніше ми писали, що в Україні власники автомобілів мають право ініціювати перерахунок транспортного податку, якщо виявили розбіжності в нарахуваннях. Податкова служба зобов’язана перевірити дані та виправити суму у разі підтвердження помилки. Йдеться про ситуації, коли інформація в податковому повідомленні не збігається з даними власника авто. У такому випадку водій повинен звернутися до податкової за місцем реєстрації, подати заяву та надати документи для підтвердження. Після звірки контролюючий орган має провести перерахунок протягом 10 робочих днів і надіслати нове податкове повідомлення, а попереднє автоматично скасовується.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie