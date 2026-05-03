Неочевидна небезпека: чим загрожує звичайна пляшка води, залишена в авто

Автомобіль

Реклама

Залишена в автомобілі пластикова пляшка з водою може становити серйозну загрозу — як для машини, так і для здоров’я водія. Експерти попереджають про ризик займання та токсичного впливу.

Про це пише «Експерт».

У чому небезпека

Як пояснюють фахівці, під дією сонячних променів пляшка здатна працювати як лінза, фокусуючи світло в одній точці. У результаті такого процесу температура на обшивці салону може сягати 200–300°C, а отже — виникає серйозний ризик займання. Водіям радять не залишати прозорі ємності на видимих місцях, а краще, за можливості, використовувати непрозорі або ховати їх від прямого сонця.

Реклама

Крім того, під час нагрівання пластик може виділяти небезпечні речовини, які потрапляють у воду. Йдеться про сполуки, здатні негативно впливати на організм і гормональну систему. Також у теплому середовищі всередині авто швидко розмножуються бактерії, тому залишену воду не рекомендують вживати.

Водіям наголошують, що у спекотну погоду салон автомобіля швидко перегрівається, тому варто відмовитися від повторного використання пластикових пляшок і обирати безпечні альтернативи, зокрема скляні або металеві ємності.

Раніше ми писали, що в Україні власники автомобілів мають право ініціювати перерахунок транспортного податку, якщо виявили розбіжності в нарахуваннях. Податкова служба зобов’язана перевірити дані та виправити суму у разі підтвердження помилки. Йдеться про ситуації, коли інформація в податковому повідомленні не збігається з даними власника авто. У такому випадку водій повинен звернутися до податкової за місцем реєстрації, подати заяву та надати документи для підтвердження. Після звірки контролюючий орган має провести перерахунок протягом 10 робочих днів і надіслати нове податкове повідомлення, а попереднє автоматично скасовується.

Новини партнерів